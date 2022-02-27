Політичний придурок: Джим Керрі виступив проти російської агресії

Відомий актор підтримав Україну. Ось його повідомлення

Джим Керри прокомментировал страшные события в Украине / Фото: YouTube, twitter.com/JimCarrey

Дедалі більше знаменитостей у всьому світі надають підтримку Україні, у тому числі інформаційну. Напередодні співачка Барбра Стрейзандзасудила дії Путіна і те, чим він прикривається, здійснюючи вторгнення.

Висловився про це й актор Джим Керрі. В Twitter він написав:

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У мене розривається серце, коли я бачу, як невинні люди (особливо діти) наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії.

Це breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harms way by yet another of historys grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z - Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

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Також нагадаємо, що вже Безліч західних діячів культури та просто впливових людей висловилися на підтримку України.