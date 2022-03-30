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Сім'я Брюса Вілліса офіційно підтвердила новини: актор завершує кар'єру через афазію

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 20:14
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У це не хочеться вірити, але правда невблаганна: Брюс Вілліс йде з кіно через проблеми зі здоров'ям
Брюс Вілліс все-таки закінчує кар'єру
Брюс Вілліс все-таки закінчує кар'єру / Фото: https://www.1zoom.ru/

Нещодавно ми писали про те, що Брюс Вілліс хворий: у актора серйозні проблеми з пам'яттю. Дуже хотілося вірити, що це були лише підступи злостивців. Але, на жаль, чутки підтвердились. У актора справді серйозні проблеми зі здоров'ям і йому доведеться завершити кар'єру.

У Брюса Вілліса діагностували афазію, через що він має проблеми з пам'яттю, а також деякі порушення мови. Свіжа заява сім'ї актора говорить про те, що, на жаль, він більше не зніматиметься у кіно за станом здоров'я:

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Ми хотіли поділитися тим, що наш улюблений Брюс має деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз афазія, який впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього Брюс закінчує кар'єру, яка так багато означала для нього. Це справді складний час для нашої родини, і ми так вдячні за ваше незмінне кохання, співчуття та підтримку,

- йдеться у заяві.

Публікації з однаковим текстом опублікувала колишня дружина актора Демі Мур, з якою вони у дуже добрих стосунках, нинішня дружина Емма Хеммінг-Вілліс, а також старші дочки Румер, Скаут та Таллула.

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Відомо, що афазія – це захворювання, яке позбавляє можливості спілкуватися. Воно може вплинути на здатність говорити, писати та розуміти мову, як усну, так і письмову. Це набутий розлад мови, який може виникнути після пошкодження мозку (інсульт, травми голови, пухлини або запальний процес у головному мозку).

Брюс Вілліс
Брюс Вілліс / Фото: https://www.1zoom.ru/

У березні Брюсу Віллісу виповнилося 67 років. Шанувальники по всьому світу дуже шкодують у зв'язку із ситуацією та бажають артисту сил протистояти хворобі.

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Також пропонуємо вам згадати кращі ролі Брюса Вілліса.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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