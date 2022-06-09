Джонні Депп може пробачити Ембер Герд величезний борг, але за однієї умови

Джонні Депп може піти на поступки Ембер Герд / Фото: Getty Images

Скандальний судовий процес між Джонні Деппом та Ембер Герд нарешті завершився. Актор зміг відстояти свою честь та визнати колишню кохану винною у наклепі. За рішенням суду тепер кіноакторка повинна виплатити компенсацію у розмірі 15 мільйонів доларів, включаючи штраф. З них близько 10 млн. доларів належить зірці "Піратів Карибського моря".

Адвокати Ембер Герд пізніше заявили, що у зірки "Аквамена" немає таких грошей і вона не зможе виплатити цю компенсацію. Подейкують, що найближчим часом акторка взагалі публічного оголосить себе банкротом!

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Втім адвокати Деппа Камілла Васкес та Бенджамін Чу, виступаючи на шоу Today, дали зрозуміти, що Джонні гроші не важливі. Головне, чого він добивався – це відновлення репутації.

/ Фото: Getty Images

Ця справа для містера Деппа була не про гроші. Йшлося про відновлення його репутації, і він це зробив. Для нього це було важливо. З його плечей зняли величезний тягар, і я відчуваю, що через шість років він нарешті повернувся до життя, – наголосили юристи.

Васкес та Чу зауважили, що Джонні Депп може відмовитись від відшкодування збитків, якщо Ембер Герд погодиться не подавати апеляцію. До 24 червня сторони повинні дійти мирової угоди.

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Камілла Васкес, яку запідозрили у романі з підопічним, пояснила, що ключом до перемоги стало те, що увага була сконцентрована на фактах та доказах, а також на тому, що Депп зміг вперше сказати відверто правду, на відмінну від Герд.

Джонні визнавав свої проблеми, він був дуже відвертий, говорячи про проблеми з наркотиками і алкоголем, він був відвертим щодо деяких невдалих повідомлень, які він писав, і я думаю, що це був різкий контраст з міс Герд, яка не здавалася відвертою. Вона мала одну відповідь на всі запитання, і вона нізащо не брала на себе відповідальності. Я думаю це мало значення, – пояснили юристи.

Нагадаємо, після закінчення суду Джонні Депп створив TikTok та опублікував перше відео, в якому подякував усім за підтримку. Сама ж Ембр Герд не оцінила такий вчинок колишнього.