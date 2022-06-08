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Ембер Герд різко відреагувала на перше відео Джонні Деппа у TikTok

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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8 червня, 10:37
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Ексдружина Джонні Деппа ніяк не може заспокоїтись навіть після свого фіаско в суді. Ембер Герд наполягає, щоб актора визнали винним у домашньому насильстві
/ Фото: Getty Images

Не встиг Джонні Депп створити обліковий запис у TikTok, як на нього підписалися вже понад 7,4 мільйона користувачів. Своє перше відео в соцмережі актор присвятив своїм відданим фанатам, які підтримували його під час судових розглядів з ексдружиною Ембер Герд.

@johnnydepp

To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. Weve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD

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Всім моїм найдорожчим, вірним і непохитним прихильникам. Ми скрізь були разом, ми все бачили разом. Ми разом йшли однією дорогою. Ми разом робили правильні речі, бо вам було не байдуже. І тепер ми рухатимемося вперед усі разом. Ви, як завжди, мої роботодавці, і я знову не можу висловити свою подяку, крім просто сказати "дякую". Тож, дякую. З любов'ю та повагою, ДжД, – звернувся до своєї аудиторії Депп.

Ембер Герд теж мовчати не стала і різко висловилася на адресу колишнього чоловіка та його фанатів. People. На думку актриси, перемога актора в суді позбавляє жінок, які стали жертвами домашнього насильства, права на справедливість.

Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок рухаються назад! Розчарування, яке відчуваю сьогодні, не передати словами. Я вбита горем, тому що гори доказів, як і раніше, недостатньо, щоб протистояти непропорційно великій владі та впливу мого колишнього чоловіка. "Я ще більше розчарована тим, що цей вердикт означає для інших жінок", – заявила Герд.

Також актриса заявила, що адвокати Деппа змусили присяжних ігнорувати суттєві докази провини актора.

Це відкидає на той час, коли жінка, яка висловилася і висловила свою думку, могла бути публічно ображена і принижена. Це відкидає назад ідею про те, що до насильства щодо жінок потрібно ставитись серйозно, – висловилася Герд.

Раніше Джонні Депп прокоментував семитижневий судовий процес та подякував своїм шанувальникам за підтримку.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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