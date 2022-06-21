Джонні Депп, чи це ти? Фанати не впізнали 59-річного актора після суду з Ембер Герд (фото)

Джонні Депп з'явився на концерті у новому образі / Фото: Getty Images

Поки "бідна" Ембер Герд купує одяг в дисконт-магазинах, а не лакшері бутіках, Джонні Депп продовжує насолоджуватись тріумфом у суді. Актор не зупинився на святковий вечірках та концертах. Він вирішив, раз у його житті настала біла смуга, то чом би й не змінити образ?!

Фанати звикли бачити Деппа з фірменими вусами та бородою.....але їх вже більше немає (ви лише уявіть!).

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"Капітан Джек Горобець" з'явився на Гельсінському блюзовому фестивалі у Фінляндії вже із гладко поголеним обличчям. Прихильни були здивовані. Ба більше, не всі одразу зрозуміли, що це за красунчик виступає на сцені, повідомляє Daily Mail.

Джонні Депп став щасливий після перемоги у суді / Фото: The Daily Mail

На заході Джонні Депп виступив із 77-річним другом, британським гітаристом Джеффом Беком. Вони виконали кілька своїх пісень, а також відомі рок-хіти.

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Джонні Депп на концерті / Фото: The Daily Mail

На сцені Джонні запалював у своєму незмінному стилі – білій сорочці із закоченими рукавами, жилеті, темно-сірих джинси, кепці, а також в сонцезахисних окулярах.

Джонні Депп до та після перевтілень / Фото: The Daily Mail

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У Мережі "оновленого" Джонні Деппа сприйняли неоднозначно: одні вважають, що актор став виглядати більш свіжо і молодо, інші ж нарікають, що без вус та бороди він більше не гарячий загадковий красень.

Зазначимо, що Депп разом зі своїм другом Беком з 2019 року працюють над спільним альбомом "18". У майбутню платівку увійдуть оригінальні треки кінозірки, а також чимало каверів. Артисти обіцяють презентувати альбом вже наступного місяця! Що ж, чекаємо з нетерпінням.

Нагадаємо, за рішенням суду Ембер Герд винна колишньому чоловікові 8,3 млн доларів. Втім, адвокати акторки запевняють, що їхньої клієнти немає таких грошей. Сам ж Депп не гнівається на ексдружиною. Ба більше, він може пробачити їй борг, лише за однієї умови.

Раніше ми писали, що Джонні Деппа знову викликають у суд. Тепер гроші з актора намагатиметься здерти екс-колега з фільму "Місто брехні".