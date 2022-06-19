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"Разорившаяся" Эмбер Херд попалась на шоппинге в универсальном магазине (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 июня, 14:51
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Эмбер Херд решила снять стресс после судебных разбирательств с Джонни Деппом с помощью шопинга, а потом вспомнила, что задолжала бывшему мужу 8,3 млн долларов
Эмбер Херд застукали за шоппингом
Эмбер Херд застукали за шоппингом / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

После публичного фиаско в суде Эмбер Херд еще долго придется сталкиваться с осуждающими взглядами в общественных местах. Даже сходить пошопиться в магазин для актрисы теперь проблема.

Недавно звезду "Аквамена" застали в одном из универсальных магазинов, где она вместе с сестрой, Уитни Энрикес, примеряла одежду. В выборе нарядов Эмбер не мелочилась и набрала полную тележку, сообщает TMZ.

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Скриншот из видео

Только вот, осознав, что ее поймали папарацци Эмбер быстро оставила покупки и удалилась из магазина.

Скриншот из видео

Казалось бы, что такого в безобидном походе по магазинам? Только вот все помнят, что сразу же после судебного вердикта Эмбер заявила, что "на мели". По словам голливудской актрисы, у нее совершенно нет денег, чтобы выплачивать Джонни Деппу компенсацию в размере 8,3 миллионов долларов. Адвокаты Эмбер даже подали апелляцию, чтобы оспорить решение присяжных.

Но теперь, похоже, что и это дело Херд может проиграть. Вряд ли разорившаяся актриса планировала отдавать долг Деппу льняными брюками, которые выбирала в магазине.

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Напомним, что Джонни Депп может простить Эмбер Херд огромный долг, но при одном условии.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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