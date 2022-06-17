Джонни Деппа снова вызывают в суд – актера обвинили в избиении коллеги

В этот раз Депп столкнется с экс-коллегой по фильму "Город лжи" – Греггом "Рокки" Бруксом

У Джонни Деппа снова неприятности / Фото: Getty Images

Совсем недавно Джонни Депп решил судебный вопрос с экс-женой Эмбер Херд. Но на этом проблемы актера не закончилась. Как выяснилось, его теперь ждет новое судебное разбирательство.

Как пишет NewsWeek , иск против звезды "Пиратов Карибского моря" подал его бывший партнер по фильму "Город лжи" 2018 года Грегг "Рокки" Брукс – он работал менеджером по подбору локаций.

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Грегг Брукс и Джонни Депп

Брукс обвинил Деппа в том, что актер якобы избил его на съемочной площадке еще в 2017 году. Как заявил мужчина, Джонни дважды ударил его по ребрам. После чего, как отметил Грегг, актер требовал ответного удара, обещая за это 100 тыс. долларов. В тот момент знаменитость якобы был в алкогольном опьянении.

Как сообщается в иске, действия Джонни Деппа были "намеренными и злонамеренными и были совершены с целью унизить истца".

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Вскоре Грегга уволили из проекта после того, как он заявил, что может и хочет подать в суд из-за этого инцидента.

Интересно, что сам Депп не отрицает обвинения! Впрочем, он отмечает, что действовал исключительно в целях самообороны.

Как объясняет один из свидетелей Джонни, актер лишь "заступился за бездомную афроамериканку", которую Брукс оскорблял во время съемок. Также свидетель отрицает тот факт, что Джонни избивал Грегга и готова подвергнуть это фото с площадки.

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Судебный процесс пройдет 25 июля. Защищать Джонни Деппа в суде будет адвокат Камилла Васкес, которая помогла актеру победить Эмбер Херд и юрист Рэндалл Смит.

Напомним, ранее суд признал виновной Эмбер Херд в клевете и обязал выплатить компенсацию в размере 15 млн. долларов. Адвокаты актрисы отметили, что у их клиентки нет таких денег. А защитники Деппа заверили, что Джонни может "простить" долг бывшей при одном условии.