DZIDZIO та Олександр Пономарьов заспівали дуетом. У фанатів мурашки по шкірі

DZIDZIO та Олександр Пономарьов заспівали дуетом / Фото: прес-служба, Инстаграм
Сьогодні відомі виконавці розмітили відеокліп на пісню "Пазли" на YouTube-каналі Олександра Пономарьова. Артист написав музику та слова, а потім запросив DZIDZIO, який чесно розповів, як новим артистам вижити у шоу-бізнесі, заспівати в дуеті.
Друг, дякую тобі за чудовий романс, – подякував DZIDZIO Олександру.
Також відомо, що режисером кліпу виступив їхній давній друг фільммейкер Володимир Шурубура.
У нас із нею все одне на двох.
З таким коханням і життя замало.
І скласти пазли так міг лише Бог.
Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало, – співають артисти у дуеті.
Відеоробота вийшла дуже чуттєвою. Паралельно з виконавцями показані кадри пазлів, які поступово збираються в картину. У результаті їх не вистачає і виходить зображення таємничої дівчини, але без обличчя, лише з контуром образу.
Тому, кому ж присвячена композиція – невідомо. Напевно, автор хотів, щоб кожен слухач уявив на місці тієї дівчини – свою кохану чи свого коханого.
Насолодитися переглядом цього, і безліччю інших кліпів, ви зможете на новому широкоформатному смартфоні
Фанати одразу ж оцінили зворушливі рядки:
- Ще один шедевр, що розриває душу!
- Мурашки по шкірі, дуже душевно, торкається глибини душі.
- Діамантові голоси України.
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