DZIDZIO и Александр Пономарев спели дуэтом. У фанатов мурашки по коже

DZIDZIO и Александр Пономарев спели дуэтом / Фото: пресс-служба, Инстаграм
Сегодня известные исполнители разметили видеоклип на песню "Пазли" на YouTube-канале Александра Пономарева. Артист написал музыку и слова, а затем пригласил DZIDZIO, который честно рассказал, как новым артистам выжить в шоу-бизнесе, спеть в дуэте.
Друг, спасибо тебе за прекрасный романс, – поблагодарил DZIDZIO Александра.
Также известно, что режиссером клипа выступил их давний друг фильммейкер Владимир Шурубура.
У нас із нею все одне на двох.
З таким коханням і життя замало.
І скласти пазли так міг тільки Бог.
Так скласти, щоб ніщо не роз'єднало, – поют артисты в дуэте.
Видеоработа получилась очень чувственной. Параллельно с исполнителями, показаны кадры паззлов, которые постепенно собираются в картину. В итоге, их не хватает и выходит изображение таинственной девушки, но без лица, лишь с очертанием образа.
Поэтому, кому же посвящена композиция – неизвестно. Наверное, автор хотел, чтобы каждый слушатель представил на месте той девушки – свою возлюбленную или своего возлюбленного.
Насладиться просмотром этого, и множеством других клипов, вы сможете на новом широкоформатном смартфоне.
Фанаты сразу же оценили трогательные строки:
- Очередной шедевр, разрывающий душу!
- Мурашки по коже, очень душевно, касается глубины души.
- Бриллиантовые голоса Украины.
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