DZIDZIO чесно розповів, як новим артистам вижити у шоу-бізнесі

У шостому випуску грандіозного шоу "Співають всі!", яке виходить на телеканалі "Україна", місце зіркового гостя займе популярний співак DZIDZIO

DZIDZIO стане суддею "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний співак DZIDZIO на сцені наймасштабнішого вокального шоу "Співають всі!"запалить з суперхітом "Я і Сара", після чого займе місце поряд з капітаном Наталею Могилевською.

Так, в новому випуску проєкту зіркова "сотня" визначить фіналістів, які у фіналі шоу поборються за головний приз – півмільйона гривень.

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На думку співака, шоу "Співають всі!" може зробити талановитих людей по-справжньому популярними. Треба тільки знати кілька нюансів і правильно скористатися своїм шансом. DZIDZIO ж навіть дав кілька порад початківцям артистам:

"Це шоу можна вважати путівкою в шоу-бізнес! Це крутий шанс заявити про себе, але лише тим, хто має голос! Адже учасники виходять на ринг і будуть боротись за перемогу. А вже далі, щоб вижити в шоу-бізнесі треба багато працювати, всі страхи залишити вдома, створити команду і навчитись з тим жити. Це те не ж саме, що офісна робота, у артистів немає вихідних – з цим треба жити щодня: виходячи до магазину, фотографуватись з людьми, співати на різних сценах, знімати кліпи і фільми, – розповів DZIDZIO телеканалу "Україна".

DZIDZIO на "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

DZIDZIO зізнається – радий приєднатися до талант-шоу каналу "Україна", адже його журі, яке налічує відразу 100 зірок українського шоу-бізнесу, є найсправедливішим з усіх.

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А в кого з учасників DZIDZIO побачить майбутніх зірок шоу-бізнесу, глядачі каналу "Україна" дізнаються вже в цю суботу, 2 жовтня, о 21:00 в новому випуску грандіозного шоу "Співають всі!".

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