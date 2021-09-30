Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - Рома: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🇩🇪 НІмеччина після виборів ⚡ Газовий скандал з Угорщиною

Син Павліка

Брітні вільна

Insta-розлучення

Огляд Бонду

Герцоги та регбі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

DZIDZIO чесно розповів, як новим артистам вижити у шоу-бізнесі

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
30 вересня, 17:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У шостому випуску грандіозного шоу "Співають всі!", яке виходить на телеканалі "Україна", місце зіркового гостя займе популярний співак DZIDZIO
DZIDZIO стане суддею "Співають всі"
DZIDZIO стане суддею "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний співак DZIDZIO на сцені наймасштабнішого вокального шоу "Співають всі!"запалить з суперхітом "Я і Сара", після чого займе місце поряд з капітаном Наталею Могилевською.

Так, в новому випуску проєкту зіркова "сотня" визначить фіналістів, які у фіналі шоу поборються за головний приз – півмільйона гривень.

Реклама

На думку співака, шоу "Співають всі!" може зробити талановитих людей по-справжньому популярними. Треба тільки знати кілька нюансів і правильно скористатися своїм шансом. DZIDZIO ж навіть дав кілька порад початківцям артистам:

"Це шоу можна вважати путівкою в шоу-бізнес! Це крутий шанс заявити про себе, але лише тим, хто має голос! Адже учасники виходять на ринг і будуть боротись за перемогу. А вже далі, щоб вижити в шоу-бізнесі треба багато працювати, всі страхи залишити вдома, створити команду і навчитись з тим жити. Це те не ж саме, що офісна робота, у артистів немає вихідних – з цим треба жити щодня: виходячи до магазину, фотографуватись з людьми, співати на різних сценах, знімати кліпи і фільми, – розповів DZIDZIO телеканалу "Україна".

DZIDZIO на "Співають всі"
DZIDZIO на "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

DZIDZIO зізнається – радий приєднатися до талант-шоу каналу "Україна", адже його журі, яке налічує відразу 100 зірок українського шоу-бізнесу, є найсправедливішим з усіх.

Реклама

А в кого з учасників DZIDZIO побачить майбутніх зірок шоу-бізнесу, глядачі каналу "Україна" дізнаються вже в цю суботу, 2 жовтня, о 21:00 в новому випуску грандіозного шоу "Співають всі!".

Читайте інші новини про "Співають всі":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти