Ед Ширан вдруге став батьком. Британський співак вже повідомив про стать дитини

Ед Ширан та Черрі Сіборн вдруге стали батьками. / Фото: Pinterest

Радісні новини у цей важкий час – на вагу золота. Вчора ми дізнались, що Ріанна родила довгоочікуваного первістка. Напевно, фани Рірі щасливіші, за співачку, адже вони з нетерпінням чекали на появу малюка у житті зірки. Тепер же своєю радістю з прихильниками поділився Ед Ширан.

У Instagram музикант написав, що вони з дружиною Черрі Сіборн стали батьками донечки. Також Ед опублікував фото пари білих шкарпеточок. Водночас ім'я дитини артист не став розсекречувати.

Реклама

Хочу поділитися з вами, що у нас з'явилась ще одна прекрасна дівчинка. Ми обоє закохані в неї і ми щасливі бути сім'єю з чотирьох осіб, – зізнався Ширан.

Нагадаємо, Черрі Сіборн – шкільна подруга 31-річного співака, колишня хокеїстка. У 2019 році пара одружилась, а вже через рік у них народилась донечка Лайра Антарктика.

Ед та Черрі знайомі ще зі школи

Реклама

До речі, тоді артист так само повідомляв фанатам про народження доньки – показував пару дитячих шкарпеток.

Скріншот Instagram

Сам Ед ширан зізнався раніше, що йому подобається бути батьком. Артист казав, що поява першої дитини на світ кардинально змінило його життя.

У 2020 році подружжя вперше пізнало батьківське щастя

Реклама

Фанати раді за Ширана і водночас приємно здивовані, адже сам артист не розповідав про те, що його кохана в положені:

О Боже мій. Вітаємо Еда і Черрі. Ліра буде найкращою старшою сестрою для вашої маленької дівчинки.

Вітаю! Неймовірна новина.

Ааа я не вірю! Дуже рада за вас.

Це дивовижно, дуже радий за тебе. Завжди говорив, що ти будеш чудовим татом.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно у Мережі почали припускати, що Святослав Вакарчук теж вдруге стане батьком.

Також про поповненнся в сім'ї задумується і Кейт Міддлтон. Герцогиня завжди хотіли бути багатодітною мамою.