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Избранница Святослава Вакарчука беременна – СМИ

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 07:44
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В Сети распространилась информация, что лидер группы "Океан Эльзы" ожидает пополнения в семье
Святослав Вакарчук скоро может стать во второй раз отцом
Святослав Вакарчук скоро может стать во второй раз отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

Святослав Вакарчук впервые стал отцом в августе 2021 года. Его гражданская жена – продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута тогда родила музыканту сына Ивана.

И вот похоже, что пара снова ждет появления малыша на свет! Как пишет "ТСН" избранницу Вакарчука заметили в украинском павильоне на кинорынке в Каннах во Франции. Тогда же корреспондентка СМИ успела снять ее на камеру.

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Скриншот с видео

Видно, что у продюсера есть кругленький животик.

Скриншот с видео

Евгения Яцута вошла в павильон в белом платье свободного кроя. Но свое положение она отказалась комментировать.

О личной жизни Святослава Вакарчука

В июне прошлого года музыкант развелся с Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-хорошему. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

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Чуть позже стали появляться слухи, что Святослав Вакарчук стал отцом впервые. Музыкант подтвердил рождение сына, которого назвал в честь отца, но имя мамы ребенка он до сих пор не афишировал.

Хоть и Святослав Вакарчук не обсуждает свою личную жизнь, но в Сети начали догадываться, что избранницей артиста стала Евгения Яцута.

Она работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, занимающейся производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и сериал "Чернобыль" от HBO.

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Кстати, фронтмен группы "Океан Эльзы" до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с приемной дочерью Дианой Фонаревой – наследница его бывшей жены.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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