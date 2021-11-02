"Його переслідує смерть": дружина Болдвіна стурбована психічним здоров'ям актора

Гіларія Болдуїн стурбована станом чоловіка після трагедії з Гатчінс / Фото: Getty Images

Гіларія Болдвін "дуже переживає" за свого чоловіка Алека Болдвіна. За її словами, 63-річного актора "переслідує" смерть Галини Гатчинс.

Про це виданню People розповіло джерело.

Реклама

Гіларія дуже переймається за нього. Насправді він не спить, його просто переслідує смерть Галини, – каже інсайдер про подружжя Болдвін.

Джерело додає, що Алек "бореться, тому що чітко розуміє, що для сім'ї Галини справи ще гірші. Він не хоче співчуття. Він не хоче, щоб це стосувалося його".

Алек Болдвін на знімальному майданчику вестерну після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Після трагедії на знімальному майданчику Алек Болдвін контактував із чоловіком та сином загиблої Галини – Метью Гатчинсом та 9-річним Андросом.

Реклама

Актор також сказав папараці минулого тижня, що Гатчинс "була його другом". У неділю Гіларія Болдвін поділилася в соцмережі світлиною із зображенням їхніх з Алеком рук, із підписом: "Я люблю тебе і я тут".

Реклама

Що сталося з Болдвіном?

Під час зйомок однієї зі сцен нового фільму Rust Алек Болдвін стріляв з пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Внаслідок пострілу постраждали двоє людей.

Режисер картини Джоел Соуза був поранений у ключицю, його госпіталізували, але згодом виписали з лікарні. Операторка Галина Гатчинс отримала тяжке поранення. Її доправили до лікарні, де вона померла.

У Галини залишилися чоловік та 9-річний син. Гатчинс була родом з України, але вже кілька років працювала і проживала у США.

Ще новини на тему: