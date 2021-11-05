Екс-дівчина Оксимірона спростувала заяву про те, що він її розбестив у 15 років

Оксімірон заявив про примирення з колишньою дівчиною / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Днями колишня дівчина Оксимірона Віра Маркович опублікувала на своїй сторінці в Instagram величезний пост, в якому поділилася з підписниками подробицями їх із репером відносин. Тоді багато шанувальники виконавця були шоковані зізнаннями Віри – вона розповіла, як Оксі регулярно зраджував і звинувачував у недосвідченості, адже на момент їхніх стосунків їй було лише 15 років, а йому – 23. Усе це призвело до того, що у дівчини з'явилися хронічні захворювання психіки, депресія, яку після цього вона лікувала багато років

ЗМІ підхопили зізінання Віри та звинуватили репера у розбещенні неповнолітньої. Зараз дівчина заявила, що підписники неправильно трактували нею написане – вона не це мала на увазі.

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Ми познайомилися у 2008 році, коли мені справді було 15 років. Але наші відносини вийшли за межі дружби, вже після того, як мені виповнилося 16 років (вік згоди), – написала Віра і заявила, що конфлікт вичерпаний і більше вона це ніяк не коментуватиме.

Фото: Instagram-сторінка колишньої дівчини Оксимірона

У свою чергу Оксимірон підтвердив, що багато в чому її слова були правдивими:

У нас була складна та травматична для обох історія відносин, яку ми нарешті змогли проговорити. Мені шкода, що я завдав їй стільки болю та беру відповідальність за свої вчинки. Не треба її звинувачувати в чомусь, – звернувся до фанатів репер.

Фото: Intagram Оксимірона

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