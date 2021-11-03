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Довів до депресії та регулярно зраджував: екс-дівчина Оксимірона вивела репера на чисту воду

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 20:20
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Екс-кохана репера, з якою він зустрічався за часів навчання в Лондоні, розповіла, як він довів її до хронічних хвороб і зраджував своїй дружині з нею
Колишня дівчина Оксимірона негативно відреагувала на його новий трек
Колишня дівчина Оксимірона негативно відреагувала на його новий трек / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

Після презентації нового 10-хвилинного кліпу реп-виконавця, де він зачитав про події, які трапилися з ним за останні десять років, колишня дівчина Оксимірона Віра опублікувала на своїй сторінці в Instagram великий лист, адресований реперу. Як виявилося, її обурило, що у треку "Хто вбив Марка?" він "прикинувся" правильним і нещасним, а всіх навколо звинуватив у особистих проблемах, тоді як сам, на думку Віри, є справжнім кривдником.

Перший пост дівчини про це був заблокований соцмережею, але його текст опублікувало видання The Flow.

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Фото: Instagram

Віра зізналася, що Оксимірон познайомився з нею, коли навчався в Англії. Спочатку вони просто спілкувалися як друзі, але потім це переросло у відносини:

Твоєю роботою було бути поряд і опікати, але натомість ти спочатку переспав зі мною, будучи одруженим, а потім вдав, що нас пов'язує тільки твоя робота, – написала в Мережі Віра.

Як виявилося, на той момент їй було 15 років, а Оксимірону – 23. Після цього випадку кілька почала зустрічатися, але згодом вони розлучилися через нові зради виконавця.

Як щодо дівчаток, яких ти ставив перед собою на коліна, зраджуючи мені з ними в турі, тому що вони були готові на все, – зверталася Віра у своїй публікації до колишнього молодого чоловіка.

Фото: The Flow

Події тих часів глибоко відбилися на її емоційному стані – вона потім довго лікувала психічні розлади у спеціалістів.

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Як щодо дев'яти років хронічної депресії з кількома гострими епізодами, семи років терапії і пожираючого все почуття провини від того, що я тебе, генія, зруйнувала? – написала дівчина.

Також Віра додала, що згодом вони побачилися. Але Оксимірон, у відповідь на її вибачення через заподіяні, як їй тоді здавалося, душевні травми заявив, що не прощає дівчину і у відповідь звинуватив у недосвідченості.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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