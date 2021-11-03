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"С*ка, г*вно": ексчоловік Лорак показав, як матюкається їхня 10-річна дочка

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 16:37
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Дочка Ані Лорак Софія зараз проводить час із батьком Муратом Налчаджіоглу та його нареченою у Буковелі
/ Фото: instagram.com/muratnalca

Ексчоловік співачки із задоволенням ділиться знімками зі спільного відпочинку з донькою та нареченою Лілією. Але одна з публікацій Мурата викликала неоднозначну реакцію у Мережі.

Ексчоловік співачки вирішив покататися з дочкою на одному з атракціонів. У Instagram опублікував ролик, на якому він знятbq разом із Софією під час швидкісного спуску.

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Стрьомно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – не приховувала своїх емоцій донька співачки.

Але наприкінці відео Софія зізналася, що їй атракціон сподобався.

А ось підписники Мурата не оцінили новий пост. Вони розкритикували відео та порадили його видалити.

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  • "Як так можна матюкатися"
  • "Мама публічна людина, а дівчинка як шевець матюкається. Чи зараз це норма у дітей"
  • "Який словниковий запас. Мама не чула"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До слова, Мурат приховав публікацію та прокоментував відео. Він зазначив, що дівчинка так висловилася, бо була на емоціях.

Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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