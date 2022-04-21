Ексдружина Дмитра Ступки похизувалась, як коханий кликав її заміж (фото)

Поліна Логунова показала, як їй робили пропозицію руки та серця / Фото: instagram.com/polinalogunova

Цього місяця колишня дружина Дмитра Ступки повідомила, що готується вдруге вийти заміж. Також Поліна показала зворушливий момент освідчення. Ймовірно, радісна подія відбулася в Лос-Анджелесі, де Логунова вже тривалий час живе разом з п'ятирічною донькою Богданою.

В Instagram блогерка опублікувала світлину, де вона позує в обіймах нареченого, ім'я якого тримає в секреті. Водночас далеко в небі видніється напис, який тягнув літак за собою: "Поліно, ти вийдеш за мене заміж?".

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Наречений блогерки ще той романтик / Фото: instagram.com/polinalogunova

Ймовірно, чоловік міцно обійняв Поліну після того, як та сказала "так". Сама ведуча назвала цей момент "найбезпечнішими обіймами".

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Окрім того, в Instastories ексдружина Ступки показала частину переписки з коханим, який підписаний у її телефоні – Love. Блогерка надіслала чоловіку знімок з дня освідчення і попросила завжди так міцно обіймати її. У відповідь американець написав, що кохає її.

Скріншот Instagram

Нехай в кожної дівчини так буде, – підписала світлину Поліна.

Нагадаємо, на початку квітня Поліна Логунова повідомила, що вони з Дмитром Ступкою вирішили розлучитися після шести років шлюбу. Проте їм вдалося зберегти дружню атмосферу та залишитись люблячими батьками.

До речі, нещодавно блогерка розповіла про знайомство з нареченим та пояснила, чим відрізняються американські чоловіки від українських.