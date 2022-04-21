Экс-жена Дмитрия Ступки похвасталась, как возлюбленный звал ее замуж (фото)

Полина Логунова показала, как ей делали предложение руки и сердца / Фото: instagram.com/polinalogunova

В этом месяце бывшая супруга Дмитрия Ступки сообщила, что готовится во второй раз выйти замуж. Также Полина показала трогательный момент з дня предложения. Вероятно, радостное событие произошло в Лос-Анджелесе, где Логунова уже долгое время живет вместе с пятилетней дочерью Богданой.

В Instagram блогерша опубликовала фото, где она позирует в объятиях жениха, имя которого держит в секрете. В то же время далеко в небе видна надпись, которую тащил самолет за собой: "Полина, ты выйдешь за меня замуж?".

Реклама

Жених блогерши еще тот романтик / Фото: instagram.com/polinalogunova

Вероятно, мужчина крепко обнял Полину после того, как она сказала "да". Самая блогерша назвала этот момент "самыми безопасными объятиями".

Реклама

Кроме того, в Instastories экс-жена Ступки показала часть переписки с любимым, который подписан в ее телефоне – Love. Блогерша прислала мужчине снимок со дня предложения и попросила всегда так крепко обнимать ее. В ответ американец написал, что любит ее.

Скриншот Instagram

Пусть у каждой девочки так будет, – подписала фотографию Полина.

Напомним, в начале апреля Полина Логунова сообщила, что они с Дмитрием Ступкой решили развестись после шести лет брака . Однако им удалось сохранить дружескую атмосферу и остаться любящими родителями.

Кстати, недавно блогерша рассказала о знакомстве с женихом и объяснила, чем отличаются американские мужчины от украинских.