Олена Кравець вперше прочитала свої вірші на публіці (відео)

Олена Кравець розповіла, що пише вірші / Фото: Instagram/lennykravets

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець, яка раніше показала старших дітей , розповіла, що пише вірші. Під час одного з концертів колективу артистка зважилася вперше на публіці прочитати свої вірші. Відео з'явилася в фан-акаунті Олена Кравець.

Олена зізналася, що зазвичай ніколи і ніде не читає свої вірші.

Шанувальники прийшли в захват від віршів Олени і зазначили, що вона дуже талановита.

"Яка ж Олена глибока. Вже воістину" талановита людина, талановита в усьому "

"Леночка як завжди умнічка. Дуже позитивна і життєрадісна"

"Шикарно"

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

До слова, раніше Олена публікувала відео, на яких читає вірші. Наприклад, на сторінці актриси можна побачити, як вона під ліричну мелодію читає вірш Белли Ахмадуліної про непрості стосунки чоловіка і жінки.

В YouTube також можна знайти ще відео, як Олена Кравець під акомпанемент рояля читає вірш Марини Цвєтаєвої.

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