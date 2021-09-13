Нова фотосесія першої леді. Олена Зеленська вразила елегантним образом на обкладинці журналу (фото)

Олена Зеленська позувала для фото в діловому образі / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська, яку Володимир Зеленський поцілував на публічному заході, взяла участь у новій фотосесії в елегантному, жіночому образі. Олена з'явилася на обкладинці нового номера журналу "Кореспондент", а в інтерв'ю виданню поділилася своєю думкою про проблему домашнього насильства, рівний доступ до освіти і безбар'єрності.

На фото, опублікованих на Facebook-сторінці Офісу Президента України, Олена Зеленська позувала в чорному костюмі-двійці з двобортним жакетом і білій сорочці. Зачіска з зібраними в пучок волоссям додала образу вишуканості та зробила акцент на прикрасах – дружина президента одягнула сережки у вигляді куль.

Олена Зеленська на обкладинці журналу "Кореспондент" / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

В інтерв'ю Олена Зеленська прокоментувала питання нерівності в оплаті праці між чоловіками і жінками.

Іноді самі жінки цю нерівність і провокують, занижуючи свою ціну на ринку праці. Це відбувається через відчуття власної недостатньої компетенції, хоча, швидше за все, це звичайно не так. Нерідко це обумовлено недоліком освіти або нестачею часу, проведеного в професії, – наприклад, через перерви, викликані декретною відпусткою, – сказала перша леді.

Олена Зеленська зазначила, що за загальноприйнятою думкою жінки мають більше шансів піти в декрет або відлучитися з роботи через материнство, в той час, як чоловіки вільні від цих обов'язків і можуть рухатися кар'єрними сходами. Перша леді додала, що Партнерство Біарриц сприяє тому, щоб змінити цю думку і зробити так, щоб роботодавець обирав за професіоналізмом, а не за гендерною визначеністю.

Дивіться, як Володимир Зеленський поцілував Олену Зеленську в Палаці "Україна":

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