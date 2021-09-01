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Син Єфросиніної буде вчитися в тій же школі, що і діти Зеленського (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
1 вересня, 10:10
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Молодший син популярної телеведучої буде здобувати освіту в Новопечерській школі
Син Маші Єфросиніної пішов в перший клас
Син Маші Єфросиніної пішов в перший клас / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Свята в сім'ї Маші Єфросиніної тривають. Вчора телеведуча відзначала річницю весілля з Тимуром Хромаєвим , а сьогодні вона разом з чоловіком відвели сина в перший клас. Маша Єфросиніна потрапила в поле зору журналіста "Сегодня".

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Саша буде вчитися в елітній Новопечерській школі. Вона відкрилася в 2014 році і розташована на території ЖК "Новопечерські Липки".

Сина Маші Єфросиніної буде вчитися в Новопечерській школі
Сина Маші Єфросиніної буде вчитися в Новопечерській школі / Фото: Сьогодні

Вартість навчання в першому і в другому класі досягає 12 850 доларів на рік.

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Також в цій школі гризуть граніт науки діти Володимира Зеленського, Олександра Усика.

У школі вивчають англійську, німецьку, китайську, французьку та іспанську – викладання ведеться носіями мови.

Раніше у себе в Instagram Маша зізнавалася, що дуже переживає, як пройде адаптація сина до шкільного життя.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв виховують двох дітей – 17-річну Нану і 7-річного Сашу. Дочка телеведучої зараз вчиться в Канаді.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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