Єлизаветі II довелося порушити одну з важливих традицій на перше Різдво без принца Філіпа

Королівська сім'я другий рік поспіль не збереться на традиційну різдвяну вечерю в Сандрінгемі / Фото: instagram.com/theroyalfamily
Єлизаветі II вже довелося скасувати сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку через великий відсоток тих, хто заразився новою мутацією COVID-19 – штамом "Омікрон".
Тепер стало відомо, що королева не поїде до Сандрінгема, щоб відзначати Різдво. Другий рік поспіль Її Величності доводиться порушувати давню традицію. Єлизавета II перше Різдво без Філіпа відзначить у Віндзорі. Про це пише СNN.
Зазначається, що члени королівської сім'ї під час свят приїдуть зустрітися з королевою, але чи буде традиційна різдвяна вечеря – поки що немає інформації.
Нагадаємо, за святковим столом Єлизавета ІІ хотіла бачити Меган Маркл та принца Гаррі, але герцоги Сассекські відмовилися приїжджати до Великої Британії. За інформацією інсайдерів, пара має намір поспілкуватися з королевою та іншими родичами по відеозв'язку.
Раніше повідомлялося, що Меган Маркл та принц Гаррі зважилися на переїзд до США після несподіваного вчинку Єлизавети II на Різдво.