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Єлизаветі II довелося скасувати сімейний прийом перед Різдвом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 09:48
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До Різдва у королівській сім'ї цього року прикута особлива увага. Але чи зберуться британські монархи за різдвяним столом поки що немає інформації
Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ вже не один тиждень готується до першого Різдва без принца Пилипа. Поки всі гадали, чи приїде на новорічні свята принц Гаррі, тепер з'явилася інформація, що Різдво у королівській родині під загрозою зриву.

Як пише BBC, Єлизавета II скасувала сімейний передріздвяний ланч у Віндзорському замку у зв'язку з погіршенням епідеміологічної обстановки в Британії, де зараз занадто великий відсоток тих, хто заразився новою мутацією COVID-19 — штамом Омікрон. Королівська сім'я мала зібратися 23 грудня.

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Це запобіжний захід, оскільки, якби обід все ж таки відбувся, він би поставив під загрозу різдвяні заходи надто багатьох людей, – розповів інсайдер.

Принц Вільям, принц Джордж, Єлизавета II і принц Чарльз
Принц Вільям, принц Джордж, Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Представники королівської сім'ї відмовилися коментувати новину, наголосивши, що "сімейний обід – приватний захід".

Чи її Величність прийматиме гостей на традиційній різдвяній вечері в Сандрінгемі поки що немає інформації.

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Нагадаємо, щороку королівська родина збирається на Різдво разом. Винятком став лише минулий рік, коли через пандемію Єлизавета II та принц Філіп залишилися у Віндзорському замку. Тоді Її Величність вперше за 33 роки відзначала без родичів

Еліна Пелешенко
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