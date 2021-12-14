Єлизавета II не бачить принца Чарльза королем Британії, і ось чому

Єлизавета II хотіла б, щоб принц Чарльза зрікся престолу / Фото: Getty Images

На тлі чуток про проблеми зі здоров'ям королеви все частіше почали говорити про майбутнє британської монархії. Давно відомо, що принц Чарльз не користується популярністю серед шанувальників королівської родини

Як пише Geo News, Єлизавета II теж не бачить старшого сина у ролі короля Британії. На думку королівського експерта Крістофера Андерсона, королева побоюється розвитку расистського скандалу , пов'язаний з принцом Гаррі та Меган Маркл. Адже недавно стало відомо, що саме принц Чарльз цікавився кольором шкіри первістка герцогів Сассекських. Сам же Чарльз усе заперечує.

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На думку королеви, її син повинен відмовитись від престолу на користь принца Вільяма.

Про це говорять вже досить давно, але нещодавні події показали, що палацові чиновники не мають іншого вибору, окрім як підштовхнути Вільяма до влади, коли королева піде з життя або зречеться престолу, – розповів королівський експерт.

Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

Принца Вільяма вважають не за роками мудрим, врівноваженим та співчутливим. А Єлизавета II зазначає, онука люблять у всьому світі, і він найкращий вибір на місце короля.

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Проте не все так просто. Королівські експерти сумніваються, що принц Чарльз готовий відмовитись від престолу.

Він завжди вважав свою корону за народженням. Наразі він зберігає спокій та виконує свої обов'язки, – додали джерела.

Раніше королівські експерти вже розповіли, що у принца Чарльза є плани щодо майбутнього британської монархії. Але Єлизавета II не в захваті від амбітних ідей старшого сина.