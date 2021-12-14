Елизавета II не видит принца Чарльза королем Британии, и вот почему

Елизавета II хотела бы, чтобы принц Чарльза отрекся от престола / Фото: Getty Images

На фоне слухов о проблемах со здоровьем королевы, все чаще стали говорить о будущем британской монархии. Давно известно, что принц Чарльз не пользуется популярностью среди поклонников королевской семьи.

Как пишет Geo News, Елизавета II тоже не видит старшего сына в роли короля Британии. По мнению королевского эксперта Кристофера Андерсона, королева опасается развития расистского скандала, связанного с принцем Гарри и Меган Маркл. Ведь недавно стало известно, что именно принц Чарльз интересовался цветом кожи первенца герцогов Сассекских. Сам же Чарльз все отрицает.

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По мнению королевы, ее сын должен отказаться от престола в пользу принца Уильяма.

Об этом говорят уже довольно давно, но недавние события показали, что у дворцовых чиновников нет другого выбора, кроме как подтолкнуть Уильяма к власти, когда королева уйдет из жизни или отречется от престола, – рассказал королевский эксперт.

Елизавета II и принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

Принца Уильяма считают не по годам мудрым, уравновешенным и сострадательным. А Елизавета II отмечает, внука любят во всем мире, и он лучший выбор на место короля.

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Однако не все так просто. Королевские эксперты сомневаются, что принц Чарльз готов отказаться от престола.

Он всегда считал корону своей по рождению. Сейчас он сохраняет спокойствие и выполняет свои обязанности, – добавили источники.

Ранее королевские эксперты уже рассказали, что у принца Чарльза есть планы касаемо будущего британское монархии. Но вот Елизавета II не в восторге от амбициозных идеи старшего сына.