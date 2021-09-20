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Еммі-2021: названі переможці премії

Еліна Пелешенко
20 вересня, 07:41
В ніч з неділі на понеділок в Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення телевізійної премії "Еммі-2021"

Названо переможців "Еммі-2021" / Фото: Скріншот з YouTube

Премія "Еммі" є телевізійним варіантом "Оскара" . Вручення нагород проходить щорічно перед початком нового телесезону в США. Розповідаємо, хто отримав заповітну статуетку.

"Кращий драматичний серіал":

  • "Бріджертони"
  • "Пацани"
  • "Корона" – переможець
  • "Оповідь служниці"
  • "Країна Лавкрафта"
  • "Мандалорець"
  • "Поза"
  • "Це ми"

"Кращий комедійний серіал":

  • "Чорна комедія"
  • "Кобра Кай"
  • "Емілі в Парижі"
  • "Хитрощі"
  • "Бортпровідниця"
  • "Метод Комінскі"
  • "Тед Лассо" – переможець

Кадр з "Тед Лассо" / Фото: Скріншот з YouTube

"Кращий комедійний актор":

  • Ентоні Андерсон ( "Чорнуватий")
  • Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
  • Вільям Х. Мейсі ( "Безсоромні")
  • Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо") – переможець
  • Кенан Томпсон ( "Кенан")

"Кращий мінісеріал":

  • "Я можу знищити тебе"
  • "Мейр з Істтауна"
  • "Хід королеви" – переможець
  • "Підземна залізниця"
  • "Ванда/Віжн"

Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com

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"Краща комедійна актриса":

  • Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
  • Еллісон Дженні ( "Матуся")
  • Трейсі Елліс Росс ( "Чорнуватий")
  • Джин Смарт ( "Хитрощі") – переможець
  • Ейді Брайант ( "Вискочка")

"Кращий актор драматичного серіалу":

  • Стерлінг К. Браун ( "Це ми")
  • Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта")
  • Джош Про & # 39; Коннор ( "Корона") – переможець
  • Реге-Жан Пейдж ( "Бріджертони")
  • Біллі Портер ( "Поза")
  • Метью Рис ( "Перрі Мейсон")

Джош О'Коннор і Олівія Колман в серіалі "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

"Краща актриса драматичного серіалу":

  • Емма Коррін ( "Корона")
  • Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
  • Узо Адуба ( "Пацієнти")
  • Олівія Колман ( "Корона") – переможець
  • ЕмДжей Родрігес ( "Поза")
  • Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")

Дивіться червону доріжку з церемонії нагородження "Еммі-2021":

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