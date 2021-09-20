Еммі-2021: названі переможці премії

Названо переможців "Еммі-2021" / Фото: Скріншот з YouTube
Премія "Еммі" є телевізійним варіантом "Оскара" . Вручення нагород проходить щорічно перед початком нового телесезону в США. Розповідаємо, хто отримав заповітну статуетку.
"Кращий драматичний серіал":
- "Бріджертони"
- "Пацани"
- "Корона" – переможець
- "Оповідь служниці"
- "Країна Лавкрафта"
- "Мандалорець"
- "Поза"
- "Це ми"
"Кращий комедійний серіал":
- "Чорна комедія"
- "Кобра Кай"
- "Емілі в Парижі"
- "Хитрощі"
- "Бортпровідниця"
- "Метод Комінскі"
- "Тед Лассо" – переможець
Кадр з "Тед Лассо" / Фото: Скріншот з YouTube
"Кращий комедійний актор":
- Ентоні Андерсон ( "Чорнуватий")
- Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
- Вільям Х. Мейсі ( "Безсоромні")
- Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо") – переможець
- Кенан Томпсон ( "Кенан")
"Кращий мінісеріал":
- "Я можу знищити тебе"
- "Мейр з Істтауна"
- "Хід королеви" – переможець
- "Підземна залізниця"
- "Ванда/Віжн"
Кадр з серіалу "Ферзевий гамбіт" ("Хід королеви") / Фото: Imdb.com
"Краща комедійна актриса":
- Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
- Еллісон Дженні ( "Матуся")
- Трейсі Елліс Росс ( "Чорнуватий")
- Джин Смарт ( "Хитрощі") – переможець
- Ейді Брайант ( "Вискочка")
"Кращий актор драматичного серіалу":
- Стерлінг К. Браун ( "Це ми")
- Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта")
- Джош Про & # 39; Коннор ( "Корона") – переможець
- Реге-Жан Пейдж ( "Бріджертони")
- Біллі Портер ( "Поза")
- Метью Рис ( "Перрі Мейсон")
Джош О'Коннор і Олівія Колман в серіалі "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix
"Краща актриса драматичного серіалу":
- Емма Коррін ( "Корона")
- Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
- Узо Адуба ( "Пацієнти")
- Олівія Колман ( "Корона") – переможець
- ЕмДжей Родрігес ( "Поза")
- Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")
Дивіться червону доріжку з церемонії нагородження "Еммі-2021":
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