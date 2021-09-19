5 кращих серіалів року, які отримали найбільше номінацій на Еммі-2021

Церемонія вручення нагород телевізійної премії "Еммі-2021" відбудеться вже сьогодні вночі. Щорічно премія відзначає кращі роботи на телеекранах

Кадри з серіалів "Ванда/Віжн", "Тед Лассо", "Корона" / Фото: themoviedb.org

У цьому році боротьба за премію "Еммі", яка є телевізійним варіантом "Оскара", буде дуже напруженою. Поряд із серйозними драматичними проєктами дуже багато номінацій отримали і супергеройські серіали, які не так часто завойовують любов журі. Повний список номінантів можна подивитися тут.

Претендентів на "Еммі" висувають студії, і цьогоріч серед платформ лідирує HBO (Home Box Office), яка є підрозділом WarnerMedia з 1990 року. У HBO 130 номінацій.

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А поки кінематографісти і актори з хвилюванням готуються отримувати нагороди, ми розповідаємо про п'ять серіалів, які лідирують за кількістю номінацій на "Еммі-2021".

"Корона"

Серіал, що розповідає про історію правління королеви Єлизавети II, отримав 24 номінації. У четвертому сезоні охоплює події кінця 70-80-х років минулого століття. Це було бурхливе десятиліття, коли була обрана перша жінка прем'єр-міністр Великої Британії, в той час як шлюб спадкоємця на престол, принца Чарльза, наближався до краху. Детальніше про серіал читайте тут.

"Мандалорець"

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Дія "Мандалорця" відбувається у всесвіті "Зоряних воєн". У другому сезоні головний герой вже не буде тікати від мисливців. Замість цього він допоможе своєму названому синові шукати шлях додому.

Перший сезон серіалу отримав багато позитивних відгуків як від глядачів, так і від критиків – і виграв п'ять "Еммі" в технічних номінаціях. А персонаж Малюка Йоди настільки всім сподобався, що навіть став мемом.

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"Мандалорець" отримав 24 номінації на "Еммі".

"Ванда / Віжн"

Сюжет серіалу, заснованого на персонажах коміксів Marvel, розгортається після подій, показаних у "Месники: Фінал", коли Танос був переможений, Тоні Старк загинув, а Капітан Америка віддав щит Соколу. Роль Ванди (Червона Відьма) зіграла Елізабет Олсен, а робота-андроїда Віжн – Пол Беттані. За сюжетом, Ванда і Віжн живуть у популярних ситкомах різних років і в кожній серії переміщаються в новий.

Серіал отримав 23 номінації та вже отримав нагороди в галузі технічних досягнень.

"Розповідь служниці"

Дія сюжету розгортається в Америці в невизначеному майбутньому. Головна героїня Джун, яку грає Елізабет Мосс, живе в тоталітарній державі Ґілеад, де жінки є "нижчим сортом" суспільства. Є служниці, які народжують дітей для високопоставлених осіб, чиї дружини безплідні. Але всі жінки, які вступили в другий шлюб, вважаються зрадницями держави, тому їх відправляють в особливі "червоні центри" на перевиховання.

Серіал отримав 21 номінацію, а докладніше про те, чи варто дивитися четвертий сезон, ми вже розповідали.

"Тед Лассо"

Комедійний серіал про тренера з американського футболу Теда Лассо, який за своїми причинами погоджується тренувати англійську команду і переїжджає до Великої Британії. По приїзду Тед стикається не тільки з різницею в правилах гри, але і незвичним укладом життя в іншій країні. Спочатку гравці з команди ставляться до нього нешанобливо, а нова власниця футбольного клубу і зовсім хоче зруйнувати команду, але щира доброта, позитив і непідробна турбота Теда Лассо змінює все.

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