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Эмми-2021: названы победители премии

Элина Пелешенко
20 сентября, 07:41
В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2021"

Названы победители "Эмми-2021" / Фото: Скриншот из YouTube

Премия "Эмми" является телевизионным вариантом "Оскара". Вручение наград проходит ежегодно перед началом нового телесезона в США. Рассказываем, кто получил заветную статуэтку.

"Лучший драматический сериал":

  • "Бриджертоны"
  • "Пацаны"
  • "Корона" – победитель
  • "Рассказ служанки"
  • "Страна Лавкрафта"
  • "Мандалорец"
  • "Поза"
  • "Это мы"

"Лучший комедийный сериал":

  • "Черная комедия"
  • "Кобра Кай"
  • "Эмили в Париже"
  • "Хитрости"
  • "Бортпроводница"
  • "Метод Комински"
  • "Тед Лассо" – победитель

Кадр из "Тед Лассо" / Фото: Скриншот из YouTube

"Лучший комедийный актер":

  • Энтони Андерсон ("Черноватый")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински")
  • Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") – победитель
  • Кенан Томпсон ("Кенан")

"Лучший мини-сериал":

  • "Я могу уничтожить тебя"
  • "Мейр из Исттауна"
  • "Ход королевы" – победитель
  • "Подземная железная дорога"
  • "Ванда/Вижн"

Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com

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"Лучшая комедийная актриса":

  • Кейли Куоко ("Бортпроводница")
  • Эллисон Дженни ("Мамаша")
  • Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
  • Джин Смарт ("Хитрости") – победитель
  • Эйди Брайант ("Выскочка")

"Лучший актер драматического сериала":

  • Стерлинг К. Браун ("Это мы")
  • Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
  • Джош О'Коннор ("Корона") – победитель
  • Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Мэтью Рис ("Перри Мейсон")

Джош О’Коннор и Оливия Колман в сериале "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix

"Лучшая актриса драматического сериала":

  • Эмма Коррин ("Корона")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Узо Адуба ("Пациенты")
  • Оливия Колман ("Корона") – победитель
  • Эмджей Родригес ("Поза")
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Смотрите красную дорожку с церемонии награждения "Эмми-2021":

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