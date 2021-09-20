Эмми-2021: названы победители премии

Названы победители "Эмми-2021" / Фото: Скриншот из YouTube
Премия "Эмми" является телевизионным вариантом "Оскара". Вручение наград проходит ежегодно перед началом нового телесезона в США. Рассказываем, кто получил заветную статуэтку.
"Лучший драматический сериал":
- "Бриджертоны"
- "Пацаны"
- "Корона" – победитель
- "Рассказ служанки"
- "Страна Лавкрафта"
- "Мандалорец"
- "Поза"
- "Это мы"
"Лучший комедийный сериал":
- "Черная комедия"
- "Кобра Кай"
- "Эмили в Париже"
- "Хитрости"
- "Бортпроводница"
- "Метод Комински"
- "Тед Лассо" – победитель
Кадр из "Тед Лассо" / Фото: Скриншот из YouTube
"Лучший комедийный актер":
- Энтони Андерсон ("Черноватый")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
- Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо") – победитель
- Кенан Томпсон ("Кенан")
"Лучший мини-сериал":
- "Я могу уничтожить тебя"
- "Мейр из Исттауна"
- "Ход королевы" – победитель
- "Подземная железная дорога"
- "Ванда/Вижн"
Кадр из сериала "Ход королевы" / Фото: Imdb.com
"Лучшая комедийная актриса":
- Кейли Куоко ("Бортпроводница")
- Эллисон Дженни ("Мамаша")
- Трейси Эллис Росс ("Черноватый")
- Джин Смарт ("Хитрости") – победитель
- Эйди Брайант ("Выскочка")
"Лучший актер драматического сериала":
- Стерлинг К. Браун ("Это мы")
- Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
- Джош О'Коннор ("Корона") – победитель
- Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны")
- Билли Портер ("Поза")
- Мэтью Рис ("Перри Мейсон")
Джош О’Коннор и Оливия Колман в сериале "Корона" / Фото: instagram.com/thecrownnetflix
"Лучшая актриса драматического сериала":
- Эмма Коррин ("Корона")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Узо Адуба ("Пациенты")
- Оливия Колман ("Корона") – победитель
- Эмджей Родригес ("Поза")
- Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")
Смотрите красную дорожку с церемонии награждения "Эмми-2021":
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