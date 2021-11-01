"Ще їх тут бракувало!": реакція глядачів на номер Заливако та Богдан на Танцях з зірками

Анну Богдан та Михайла Заливака розкритикували за танець на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1, instagram.com/hannastorozhuk
Багатьох глядачів проекту обурило, що Богдан та Заливако прийшли на танці. Судячи з коментарів у соцмережах, публіка хоче побачити на "Танцях зі зірками" інших зірок, а реакція на вальс закоханих – або неоднозначна, або негативна.
Анна Богдан та Михайло Заливако готувалися до танцю лише три дні. Вони зізналися, що дуже хотіли б взяти участь у новому сезоні.
А ми з нетерпінням чекаємо на новий випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна", щоб дізнатися, хто ж ховається у неймовірних костюмах другого сезону.
На паркет Анна Богдан вийшла у білій сукні зі спущеними рукавами та мереживрм. Бізнесмен Михайло Заливако одягнув класичний фрак.
Дивіться перший танець Богдан та Заливако:
Реакція Мережі
Багато глядачів взагалі не зрозуміли, чому пара з "Холостяка" з'явилася на танцях. Хтось досить різко висловлювався про Анну, про те, що вона взагалі не вміє рухатися, а ще користувачі Мережі впевнені, що Богдан та Заливако прийшли на ефір заради піару.
- "Дуже слабо. Вона неймовірно беземоційна. Давайте краще Зайку. Богдан гарна. Але ні про що. Немає в ній чуттєвості".
- "Ще їх тільки тут бракувало"
- "Як дівчина може бути такою дерев'яною?"
- "Танець взагалі ні про що! Пара поворотів і все. Вже не знають, в який проєкт ще засунутися"
Що відомо про Михайла Заливако та Анну Богдан
Головний герой проекту "Холостяк-11" Михайло Заливако та переможниця шоу 29-річна Ганна Богдан таки залишилися разом після шоу. Вони одразу ж з'їхалися і почали жити разом.
До речі, у фіналі "Холостяка" перед Михайлом стояв вибір – між Анною Богдан та Юлею Зайкою, яку повернули на проєкт після того, як вона пішла у дев'ятому випуску. 31-річний бізнесмен зрештою обрав Анну, зізнавшись їй у коханні.
У Мережі багато глядачів залишилися незадоволені фіналом "Холостяка-11" і парою, що склалася – Михайлом і Анною. Та обидва досі демонструють щирість свого кохання і часто разом з'являються на різноманітних телешоу.
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