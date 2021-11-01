MELOVIN вигукнув мат і взасос поцілував партнерку в прямому ефірі Танців зі зірками (відео)

Вчора ввечері відбувся дев'ятий ефір "Танців зі зірками", який став останнім для пари Меловіна та Лізи Русиної.
Нагадаємо також, що в суботу на телеканалі "Україна" показали другий випуск найзагадковішого та найзірковішого шоу країни "Маска", де розсекретили ще одного учасника.
Так, у шоу результатів MELOVIN та Ліза Русіна зіткнулися в танцювальному баттлі з Олександрою Зарицькою та Юрієм Мєшковим. Більшість з жюрі проголосували за вокалістку KAZKA та її партнера.
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У прощальній промові MELOVIN подякував партнерці за її старання і віддачу та на емоціях поцілував її, шокувавши всіх присутніх у залі.
Співак також дозволив собі сказати нецензурне слово, на що Катерина Кухар, яка, до речі, у фінальному голосуванні підтримала Мела та Лізу, лише закрила лице рукою.
Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "Ти ох**нна". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, бо це шоу про чесність, мотивацію та про те, ким можна стати за дев'ять ефірів, – сказав MELOVIN.
Дивіться, як це було:
Вчорашній ефір "Танців зі зірками" пройшов під пісні Океану Ельзи. Одна пара не вийшла на паркет, а Діма Каднай танцював у віддаленій локації без своєї партнерки.
Окрім того, зіркова суддя шоу – Катерина Кухар – нарешті прокоментувала свою заяву, через яку глядачі цілий тиждень думали, що вона вагітна.
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