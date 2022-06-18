Це кінець? Меган Маркл та принц Гаррі ризикують втратити останні королівські титули

Меган Маркл та принц Гаррі можуть позбутись титула герцогів Сассекських / Фото: Getty Images

На початку червня Меган Маркл та принц Гаррі вперше за два роки приїхали до Великої Британії після відмови від королівських обов'язків. Разом з дітьми герцоги Сассекські прибули з США, щоб відсвяткувати 70-річчя правління Її Величності. Здавало б, що у королівській сім'ї нарешті налагоджуються стосунки – Меган та Гаррі примирились з членами сім'ї. Але, не так сталось, як гадалось.

Багато експертів стали відзначати, що члени королівської сім'ї холодно зустріли Меган та Гаррі. Через що принц навіть розгнівався на родичів і ще до закінчення урочистостей разом з сім'єю вилетів у Штати.

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Королівський експерт Ніл Шон вважає, що своєю поведінкю на ювілеї Єлизавети ІІ герцоги Сассекські показали – вони не мають бажання брати участь у житті королівської родини. А їхній від'їзд у США демонструє те, що вони й зовсім віддають перевагу триматись як подалі від родичів, повідомляє Express.UК.

Зазначимо, що після "зречення" принцу Гаррі та Меган Маркл з горем навпіл вдалось зберегти титул герцогів Сассекських. Втім, скоро і цього у подружжя може не бути.

Примирення у королівській сім'ї не відбулось / Фото: Getty Images

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Ніл Шон припустив, що невдовзі з герцогами проведуть серйозну розмову про те, чому вони хочуть зберегти ці королівські титули.

Вони втекли, не маючи зв'язку із сім'єю з обох боків. Картина загалом складається дурна: два колишні члени королівської сім'ї на іншому кінці світу використовують титули герцога та герцогині Сассекських. Хоча очевидно, що нагадуючи про королівське життя залишаються тим, що ранить їх найбільше, – заявив експерт.

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Макрл відмовились від королівських обов'язків та перебрались жити у Каліфорнію. Зазначимо, що вони більше не можуть використовувати титул – Ваша королівська Високість, а також користуватись усіма військовими призначеннями і титулами. Окрім того, подружжя більше не отримує фінансування на виконання королівських обов'язків.

Тепер парочка намагається самостійно заробляти та знімати документалку з командою Netflix.

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Нагадаємо, після закінчення ювілею Єлизавети ІІ принц Гаррі та Меган Маркл вирішили показати публіці перший портрет підрослої донечки Лілібет.