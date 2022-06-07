Вся в отца! Принц Гарри и Меган Маркл показали подросшую дочь Лилибет (фото)

Меган Маркл и принц Гарри с детьми приезжали в Великобританию на Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II. Вместе с монархиней они и отпраздновали день рождения своей дочери. Герцоги Сассекские подождали официального окончания торжественных мероприятий и только потом решили поделиться новыми кадрами с Лилибет.
И вот у Instagram наконец-то показали первый портрет годовалой Лилибет. Вы только посмотрите, какая милашка
Снимок сделала подруга Меган и Гарри, фотограф Мисан Харриман, которая присутствовала на дне рождения.
Для меня была такая честь отпраздновать первый день рождения Лилибет со своей и ее семьей! – отметила фотограф.
В Сети в восторге от новых фотографий Лилибет, которая, кстати, находится на восьмом месте в списке претендентов на британский престол. Некоторые пишут, что девочка – такая же рыжеволосая, как и ее папа.
- Дочь Гарри!
- Сладкий ангел.
- Копия отца.
- Очаровательная.
Отметим, принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями 4 июня 2021 года. У них родилась дочь, которую назвали в честь покойной принцессы Дианы и Елизаветы II – Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Кстати, Лилибет – семейное прозвище британской королевы.
Супруги также воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнилось три года.
Напомним, Гарри и Меган перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Через год они потеряли статус покровителей ряда учреждений и организаций, а у внука Ее Величества отобрали почетные военные титулы.
В марте 2021-го пара дала скандальное интервью Опри Уинфри, в котором сделала ряд резонансных заявлений о королевской семье – от обвинений в расизме до травли во дворце и СМИ.
Ранее мы писали, что настоящей звездой на юбилеи правления Елизаветы II стал ее правнук – принц Луи, который проявил свой бунтарский характер.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"