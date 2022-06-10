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Розлючений принц Гаррі чекає вибачень від королівської сім'ї після ювілею Єлизавети ІІ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 червня, 11:56
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Герцог Сассекський очікував, що його з Меган Маркл зустрінуть у Великій Британії з почестями, але не тут-то було
Принц Гаррі злий на королівськю сім'ю
Принц Гаррі злий на королівськю сім'ю / Фото: Getty Images

Зовсім нещодавно британці відзначали 70-ліття правління королеви Єлизавети ІІ. На свято Її Величності зібрались ледь чи не всі її родичі. Однією з найяскравіших подій стала поява принца Гаррі та Меган Маркл з маленькими спадкоємцями – Арчі та Лілібет.

Проте Гаррі та Меган залишилася майже непоміченими. Герцоги Сассекські лише один раз були присутні на публіці – на службі подяки в соборі Святого Павла в Лондоні. Також папараці одного разу випадково помітили їх у вікні Букінгемського палацу тоді, коли члени королівської родини вітали натовп на балконі.

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Принц Гаррі на службі подяки мав сердитий вигляд
Принц Гаррі на службі подяки мав сердитий вигляд / Фото: Getty Images

Такий холодний прийом на батьківщині та ігнорування з боку родичів дещо розлютило принца Гаррі. Тому онук королеви разом з дружиною та дітьми поїхав назад до США ще до офіційно закінчення урочистостей, повідомляє The Sun.

Скріншот Twitter

Королівський експерт Анджела Левін стверджує, що Гаррі, ймовірно, тепер відчуває, що королівська сім'я має вибачитися перед ним за таке ставлення. Також, на її думку, герцог вважає себе дещо проігнорованим і тому на службі подяки він виглядав незадоволеним.

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Що дійсно виділялося для мене того дня, так це гнів Гаррі. Всі його емоції були на обличчі, і він виглядав розлюченим. Я думаю, що він був дуже засмучений через те, що його ігнорували. Ймовірно, він чекає вибачень, – пояснила Левін.

Окрім того, принца Гаррі розлютило те, що команда Netflix, яка знімає документальний серіал про його життя, не змогла отримати кадри з членами королівської сім'ї, зокрема Єлизаветою II, принцем Чарльзем з дружиною Каміллою, Кейт Міддлтон і принцем Вільямом.

У Букінгемському палаці побоюються, що знімки та відео в майбутньому могли передати американським телеканалам або опинитися в нових мемуарах Гаррі.

Нагадаємо, після закінчення ювілею Єлизавети ІІ принц Гаррі та Меган Маркл вирішили показати публіці перший портрет підрослої донечки Лілібет.

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Раніше ми писали, що справжньою зіркою на ювілеї правління Єлизавети ІІ став її правнук – принц Луї, який проявив свій бунтарський характер.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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