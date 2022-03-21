Артур Логай пояснив чому росіяни, які підтримали Путіна, фашисти

Деякі російські громадяни досі не зрозуміли, чому весь світ поставив на них тавро рашистів – український актор Артур Логай розклав усе по поличках

Артур Логай пояснив, чому росіян вважають фашистами / Фото: instagram.com/logai.arthur

Війна в Україні для багатьох росіян досі не є підставою для відмови від влади диктатора Путіна. Багато патріотів, як Чулпан Хаматова усвідомили жах того, що відбувається, і поїхали за кордон, а деякі так і не зрозуміли, чому ж від них відвернувся весь світ.

Своє звернення до російських громадян записав переможець "Танців з зірками", актор Артур Логай. На відео в Instagram він детально пояснив жителями РФ, чому їх вважають фашистами.

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Актор звернув увагу, що зараз у Росії все відбувається точно за словником: росіяни вважають, що їхня національність краща за інших і діють так, як їм накаже "лідер".

Думаю, після цього вам має стати зрозуміло, що фашизм і нацизм – це не перебільшення. Це ідеально точно опис держави та її "простого народу", який напав на Україну, руйнуючи цілі міста, вбиваючи безневинних жінок, стариків та дітей. Російський нацистський корабель, йди на х** на звалище історії! – висловився у зверненні Логай.

Щодня український народ намагається достукатися не лише до всього світу, а й до громадян Росії та Білорусі. Свій емоційний заклик до білорусів не вступати у війну записала співачка Оля Полякова.

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