Оля Полякова закликає білорусів не вступати у війну: Білоруський народ стане гарматним м'ясом!

Українська співачка Оля Полякова не втрачає надію достукатися до громадян Білорусі та благає їх не вступати у війну на боці Росії заради їхнього ж блага

Оля Полякова звернулася до білорусів / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Російська армія продовжує обстрілювати мирні українські міста. Запобігти путінському вторгненню намагаються українські знаменитості, звертаючись до народів Росії та Білорусі.

Співачка Оля Полякова, яка раніше записала звернення до громадян РФ, закликала народ Білорусі не вступати у війну з Україною за Росію.

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У відеозверненні в Instagram співачка заявила про те, що білоруська влада готова підтримати Путіна ціною життів своїх громадян, тому білоруси повинні перестати мовчати.

Народ кидають у криваву бійню! Адже Україна показала, що знищуватиме всіх, хто прийде на нашу землю. Білорусів ніхто не шкодуватиме! Вони ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих причин взагалі для цієї війни! Білоруський народ стане гарматним м'ясом на теренах України. Такого сценарію не можна допустити! – висловилася Полякова.

Співачка закликала народ Білорусі не виконувати забаганки "пристаркуватих вурдалаків" і не виходити на смертний бій за чужі ідеї.

Усі білоруські солдати повинні відмовитись воювати в Україні! Нехай Коля Лукашенко воює, нехай воює його син! Чому він має насолоджуватися життям, величезними накраденими грошима, а ви повинні йти воювати і гинути? – заявила Полякова.

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Тим часом нашу країну підтримують за кордоном. Наприклад, легендарна група Queen відкрила збір коштів на допомогу Україні. Актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.