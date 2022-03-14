"Це не шоу! Це реальна війна!": Могилевська закликала Байдена та лідерів ЄС перестати аплодувати Україні

Наталія Могилевська звернулася до світових лідерів / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наші зірки продовжують звертатися до всього світу з проханнями допомогти Україні протистояти російському вторгненню. А хтось навіть виходить на мітинги, як співачка Тіна Кароль.

Її колега Наталія Могилевська закликала світових лідерів не аплодувати Україні за стримування Росії, а вплинути на закінчення війни. На своїй сторінці артистка опублікувала відеозвернення.

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Весь світ побачив, яка ми велична нація. Світ захоплюється та аплодує нам, але я хочу звернутись до президента Байдена та лідерів європейських держав. Будь ласка, не аплодуйте! Це не шоу! Це не вистава! Це справжня війна, в якій солдати, жінки та діти вмирають на вулицях, гинуть у своїх домівках. Я звертаюсь до вас, будь ласка, зробіть все, що в ваших силах, щоб зупинити цю війну. Зараз. Сьогодні. Будь ласка, зробіть це! Ми потребуємо ваших рішучих дій. Зараз. Завтра вже може бути занадто пізно, тому що це війна проти всього світу! Будь ласка, врятуйте наші життя!" – сказала Наталія Могилевська у своєму зверненні.

Нагадаємо, що Наталія Могилевська залишилася в Україні й співає для людей у ​​метро в Києві.

Ми віримо, що все буде гаразд. І невдовзі ми всі зможемо обійняти своїх рідних та разом святкувати перемогу.

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Нагадаємо, Armin van Buuren та інші зірки дали благодійний концерт на підтримку України.

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