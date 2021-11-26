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"Я не опускаю руки": Харчишин розповів про стан сина і зізнався у проблемах із дружиною

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 18:50
В закладинки
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Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин уперше за довгий час відверто розповів про складнощі у родині. Багаторічний союз музиканта та його подружжя під загрозою розпаду через серйозну хворобу сина
Валерій Харчишин
Валерій Харчишин / Фото: прес-служба НЛО TV

Довгий час сім'я приховувала від громадськості те, що їхній середній син Євген дуже хворий. І хоча у листопаді Валерій розповів про це у пресі, діагноз дитини сім'я музиканта вирішила не озвучувати.

У своєму інтерв'ю "ЖВЛ" Харчишин повідомив про те, що зараз дуже мало шансів на одужання Жені, проте батьки намагаються не втрачати надії та роблять усе можливе, щоби продовжити життя сина.

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Як батько, Валерій дуже болісно переживає ситуацію, що склалася. Співак зізнався, що в моменти безвиході просив у Бога забрати його, але не дітей.

Я не опускаю руки. Я переконав себе в тому, що міняти слід не дитину, яка живе в нових реаліях, а міняти треба себе. Я думаю навіть не про те, як ми будемо без нього або як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, як він житиме, коли не буде нас, – розповів артист.

Хвороба сина вплинула і на стосунки Харчишина із дружиною Юлією. Загальна проблема не поєднала, а навпаки віддалила пару друг від одного. За словами виконавця, вони з дружиною зациклилися на хворобі Жені та розділилися. Співак е розповідає чи живуть вони разом із Юлією зараз, але переконує, що вони залишаються близькими людьми та разом дбають про дітей.

У нас є спільні діти, і ми повинні дбати про них. Як не крути, ми є друзями, близькими людьми. Ніхто ні з ким горщики не бив, не сварився, – сказав Харчишин.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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