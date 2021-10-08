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Євробачення-2022 пройде в Турині – ЗМІ

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
8 жовтня, 11:45
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Цю інформацію повідомило італійське інформагентство ANSA, посилаючись на свої джерела
Стало відомо місце проведення "Євробачення-2 021"
Стало відомо місце проведення "Євробачення-2 021" / Фото: eurovisionworld.com

Як пише ANSA , керівництво Державної італійської радіо-телевізійної корпорації RAI офіційно оголосить про це рішення найближчим часом. Крім Турина на проведення пісенного конкурсу претендували Мілан, Болонья, Ріміні і Пезаро.

Нагадаємо, рок-група Måneskin з Італії стала переможцем конкурсу " Євробачення-2021 ".

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Måneskin
Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

До слова, італійська група вже в березні наступного року приїде до Києва з концертом. Між іншим квитки на концерт Måneskin розкупили за перші дві години після старту продажу. Організаторам довелося відкрити продаж додаткової партії квитків.

А поки чекаємо нових новин про проведення конкурсу в Італії, нагадаємо, що в грудні в Парижі відбудеться "Дитяче Євробачення-2021". Хто представить Україну на міжнародному конкурсі стане відомо 23 жовтня. Тільки недавно НСТУ назвала імена 12 фіналістів , які будуть боротися за право представляти нашу країну на "Дитячому Євробаченні-2021".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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