Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Борис Джонсон хоче, щоб Євробачення-2023 пройшло в Україні: "Попереду ще цілий рік"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 червня, 15:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прем'єр-міністр Великої Британії запевняє, що українці зможуть провести міжнародний конкурс вдома
Борис Джонсон за те, щоб "Євробачення-2023" відбулося в Україні
Борис Джонсон за те, щоб "Євробачення-2023" відбулося в Україні

До "Євробачення-2023" ще цілий рік, але скандали навколо нього вже почались! Днями Європейська мовна спілка офіційно повідомила, що "нинішні обставини не дозволять провести конкурс в Україні наступного року". Наразі ЄМС почало переговори з телеканалом BBC щодо можливого проведення "Євробачення"у Великій Британії, представник якої посів 2-ге місце у Турині.

А от британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іншої думки. Він переконаний, що українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".

Реклама

Українці перемогли на "Євробаченні". Я знаю, що в нас був фантастичний номер, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб конкурс відбувся в нашій країні. Але факт такий: вони перемогли, і вони заслуговують його проводити, – сказав Джонсон журналістам після візиту до Києва, повідомляє The Guardian.

На думку Джонсона, "Євробачення-2023" можна провести в будь-якому безпечному місті України, до прикладу, у Києві.

Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для його проведення. Попереду ще цілий рік, все буде добре до того часу, коли пройде пісенний конкурс Євробачення, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють, – зазначив британський прем'єр.

Чому почався скандал навколо "Євробачення-2023"?

Український гурт Kalush Orchestra переміг на "Євробачення-2022". За правилами конкурсу, наступний музичний конкурс проводиться в тій країні, яка виграла попередній, тобто в Україні.

Незважаючи на те, що в Україні вже почали обговорювати підготовку конкурсу, Європейський мовний союз заявив, що через війну Євробачення не може пройти в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, адже їхній представник посів друге місце.

Реклама

Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко здивований таким рішенням і заявив, що Україна вимагатиме додаткових перемовин щодо проведення конкурсу. Адже, як з'ясувалось, перша зустріч сторін та передача опитувальника щодо можливості проведення конкурсу в Україні відбулась лише 14 червня. І вже за три дні ЄМС повністю відмовила у проведенні конкурсу, не попередивши про це український оргкомітет.

До речі, раніше у столичній мерії оцінили шанси на проведення "Євробачення-2023" у Києві.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти