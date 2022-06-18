Борис Джонсон хоче, щоб Євробачення-2023 пройшло в Україні: "Попереду ще цілий рік"

Прем'єр-міністр Великої Британії запевняє, що українці зможуть провести міжнародний конкурс вдома

Борис Джонсон за те, щоб "Євробачення-2023" відбулося в Україні

До "Євробачення-2023" ще цілий рік, але скандали навколо нього вже почались! Днями Європейська мовна спілка офіційно повідомила, що "нинішні обставини не дозволять провести конкурс в Україні наступного року". Наразі ЄМС почало переговори з телеканалом BBC щодо можливого проведення "Євробачення"у Великій Британії, представник якої посів 2-ге місце у Турині.

А от британський прем'єр-міністр Борис Джонсон іншої думки. Він переконаний, що українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".

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Українці перемогли на "Євробаченні". Я знаю, що в нас був фантастичний номер, що ми посіли друге місце, і я хотів би, щоб конкурс відбувся в нашій країні. Але факт такий: вони перемогли, і вони заслуговують його проводити, – сказав Джонсон журналістам після візиту до Києва, повідомляє The Guardian.

На думку Джонсона, "Євробачення-2023" можна провести в будь-якому безпечному місті України, до прикладу, у Києві.

Я вважаю, що Київ або будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для його проведення. Попереду ще цілий рік, все буде добре до того часу, коли пройде пісенний конкурс Євробачення, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють, – зазначив британський прем'єр.

Чому почався скандал навколо "Євробачення-2023"?

Український гурт Kalush Orchestra переміг на "Євробачення-2022". За правилами конкурсу, наступний музичний конкурс проводиться в тій країні, яка виграла попередній, тобто в Україні.

Незважаючи на те, що в Україні вже почали обговорювати підготовку конкурсу, Європейський мовний союз заявив, що через війну Євробачення не може пройти в Україні. Організатори конкурсу звернулися до Британії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, адже їхній представник посів друге місце.

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Однак міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко здивований таким рішенням і заявив, що Україна вимагатиме додаткових перемовин щодо проведення конкурсу. Адже, як з'ясувалось, перша зустріч сторін та передача опитувальника щодо можливості проведення конкурсу в Україні відбулась лише 14 червня. І вже за три дні ЄМС повністю відмовила у проведенні конкурсу, не попередивши про це український оргкомітет.

До речі, раніше у столичній мерії оцінили шанси на проведення "Євробачення-2023" у Києві.