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Руслана Лижичко зламала ногу та попросила дати Україні шанс провести "Євробачення"

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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21 червня, 22:54
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Переможниця "Євробачення-2004" мала взяти участь у міжнародному благодійному телемарафоні у Амстердамі. Але залишилася в Україні. Співачка озвучила причини
Руслана закликала світ дати Україні шанс із пісенним конкурсом "Євробачення-2023"
Руслана закликала світ дати Україні шанс із пісенним конкурсом "Євробачення-2023" / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни зірки українського шоу-бізнесу не припиняють ані на день інформувати закордонних шанувальників про російську агресію проти нашої країни. Багато хто з музикантів зараз гастролює у благодійних турах та волонтерять. Руслана Лижичко серед таких. Разом із захисниками співачка вирушила в Бородянку та відвезла постраждалим необхідні речі.

А сьогодні, 21 червня, переможниця "Євробачення" мала запалити у Амстердамі. Крім неї, в лайн-апі міжнародного благодійного телемарафону Embrace Ukraine – #StrivingTogether значились Вєрка Сердючка, Kalush Orchestra, Джамала, Кончита Вурст та інші зірки "Євробачення". Але замість "Диких танців" у європейській столиці глядачі побачили запис виступу Руслани на 30-річчя Незалежності України.

Фрагмент виступу Руслани Лижичко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

В своєму Facebook Лижичко розповіла, що дивитися телемарафон буде з Києва. А все через надмірну фізичну активність.

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Ця кривава війна забирає сили навіть якщо вважаєш себе дуже сильним… Через перевтому у своїх активностях і волонтерстві, я отримала серйозну травму ноги – у мене перелом, – поділилась новиною з шанувальниками виконавиця.

Руслана доносить правду про російську агресію усьому світу
Руслана доносить правду про російську агресію усьому світу

І хоча до Амстердама Руслана не долетіла, вона записала відеозвернення. В ньому співачка закликала всіх підтримати проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

Маріуполь, Азовсталь продемонстували справжній героїзм українців. Саме тому "Євробачення" має пройти в Україні наступного року. Так має бути, так правильно! Це означає що ви вірите в Україну, що ми зможемо. Ми переможемо разом. Тож дайте нам шанс, – заявила на весь світ Руслана.

Фрагмент звернення Руслани Лижичко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Скріншот: Youtube/segodnyaonline

Нагадаємо, напередодні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив: українці заслуговують і можуть провести "Євробачення-2023".

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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