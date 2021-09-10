Філімонов пропустив фотоколл Венеціанського кінофестивалю, та в Італію прилетів

Сергій Філімонов не з'явилося на фотоколле Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images
Сергію Филимонову, як підозрюваному в погромі Офісу президента, виїзд за кордон був заборонений. Та сьогодні він повідомив на своїй сторінці в Facebook, що пройшов паспортний контроль в Європі.
Тим часом сьогодні на Венеціанському кінофестивалі пройшов фотоколл "Носорога", де були присутні генпродюсер Денис Іванов, актор Євген Черніков, режисер Олег Сенцов, актори Аліна Зевакова, Євген Григор'єв і Олександр Рудинський.
Можливо, Сергій Філімонов, який знявся в "Носорогу", встигне на червону доріжку.
Про що фільм "Носоріг" Олега Сенцова?
Сюжет розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які приводять його абсолютно не туди, куди він очікував. Попри те, що жорстокість була нормою в 90-х, залишалася і надія, тому герой усвідомлює свої помилки минулого і намагається їх виправити.
Головні ролі зіграли Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова.
Світова прем'єра кінострічки відбудеться в конкурсній секції Венеційського кінофестивалю – "Горизонти".
Дивіться трейлер фільму "Носоріг":
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