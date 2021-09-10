Дженніфер Лопес і Бен Аффлек приїхали на Венеціанський кінофестиваль (фото)

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які влітку підтвердили стосунки , зараз проводять час разом в Італії. Пара приїхала на 78-й Венеціанський кінофестиваль. Голлівудських зірок сфотографували на прогулянці.
На публіці Дженніфер Лопес з'явилася в білому мереживній сукні. Її образ доповнили босоніжки на шпильці і сонцезахисні окуляри.
Бен Аффлек збирається представити на кінофорумі свій новий фільм "Остання дуель", в якому він зіграв головну роль. Подейкують, що зіркова пара з'явиться разом на червоній доріжці кінофестивалю. Це буде перший вихід пари.
Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:
Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.
Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.
В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , З яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.
Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.
Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.
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