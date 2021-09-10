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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек приїхали на Венеціанський кінофестиваль (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
10 вересня, 07:46
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Уже декількох місяців в пресі бурхливо обговорюють возз'єднання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес через 17 років. Пара не коментує свої стосунки, але часто потрапляє в поле зору папараці
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом можуть з'явитися на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом можуть з'явитися на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, які влітку підтвердили стосунки , зараз проводять час разом в Італії. Пара приїхала на 78-й Венеціанський кінофестиваль. Голлівудських зірок сфотографували на прогулянці.

На публіці Дженніфер Лопес з'явилася в білому мереживній сукні. Її образ доповнили босоніжки на шпильці і сонцезахисні окуляри.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен Аффлек збирається представити на кінофорумі свій новий фільм "Остання дуель", в якому він зіграв головну роль. Подейкують, що зіркова пара з'явиться разом на червоній доріжці кінофестивалю. Це буде перший вихід пари.

Що відомо про стосунки Дженніфер Лопес і Бена Аффлека:

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Нагадаємо, що Лопес і Аффлек почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися в листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася.

Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на прем'єрі серіалу "Шибайголова" 2003 року / Фото: Getty Images

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В цьому році Дженніфер Лопес скасувала весілля. вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом , З яким вирішила залишитися друзями. Колишні закохані кілька разів переносили церемонію через пандемію. Принаймні, це була їхня офіційна версія.

Цієї весни з'явилися перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло удвох проводили час на відпочинку.

Пара підтвердила свої стосунки в день народження Дженніфер Лопес.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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