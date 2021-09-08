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Військова драма "Відбліск" викликала 10-хвилинні овації в Венеції. Розповідаємо про фільм

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 17:17
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7 вересня в основній конкурсній програмі 78-го Венеційського кінофестивалю відбулася світова прем'єра української військової драми "Відблиск" режисера Валентина Васяновича
На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра української військової драми "Відблиск"
На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра української військової драми "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Поряд з 20 іншими фільмами в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю, серед яких роботи Педро Альмодовара і Паоло Соррентіно, "Відблиск" змагається за головну нагороду – "Золотого лева". Для українського кіно це знакова подія, не кажучи вже про те, що режисер картини, Валентин Васянович, кілька років тому з фільмом "Атлантида" здобув історичну перемогу в програмі "Горизонти" Венеціанського МКФ.

Свій новий фільм режисер вважає "неофіційним приквелом" до "Атлантиди" – обидві стрічки підіймають тему війни в Україні. Головну роль в обох стрічках зіграв актор Роман Луцький, відомий за фільмом "Сторожова застава". Як повідомив Валентин Васянович "Радіо Свобода", італійці відреагували на" Відблиск "10-хвилинними оваціями – публіка прийняла фільм.

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Детальніше про сюжет і інших цікаві деталі "Відблиску" – дивіться далі.

Команда фільму "Відблиск" на Венеційському кінофестивалі
Команда фільму "Відблиск" на Венеційському кінофестивалі / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Сюжет

У фільмі розповідається історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається адаптуватися до мирного життя.

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Як повідомляється на Facebook-сторінці Держкіно, ідея фільму режисерові прийшла, коли почався обмін військовополоненими. Тоді з'явилася підтверджена інформація про тортури в донецькій в'язниці "Ізоляція".

Колишні бранці почали розповідати про умови утримання полонених в цій тюрмі, і тоді виникла ідея створити такого героя та розповісти цю історію. Моїм головним завданням було розповісти про наджорстоке ставлення до полонених, нелюдські муки і травми, які отримують там люди. І це жахіття відбувається не десь далеко, а зовсім поруч. Ці дикі речі відбуваються сьогодні у 21 столітті в Європі, – розповів Валентин Васянович.

Дочка режисера зіграла одну з ролей

Роль військового хірурга в фільмі зіграв Роман Луцький, а роль його 12-річної дочки Поліни – дочка самого Валентина Васяновича, Ніка Мислицька.

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Також у фільмі зіграли Надія Левченко, Андрій Римарук, Ігор Шульга.

Постер до фільму "Відблиск"
Постер до фільму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Дата прем'єри в Україні поки не оголошена.

Нагадаємо, що на Венеційському кінофестивалі цьогоріч представлені три українські фільми, включаючи "Відблиск".

Як відкрився Венеційський кінофестиваль цього року:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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