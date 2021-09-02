На Венеційському кінофестивалі-2021 показали український фільм, знятий в одеській колонії

Найстаріший кінофестиваль світу проходить з 1 по 11 вересня на італійському острові Лідо. Сьогодні там відбулася прем'єра фільму "Цензорка", знятого Україною спільно зі Словаччиною та Чехією

Словацький режисер Петер Керекеш і українські акторки Ірина Кірізева і Марина Климова на Венеційському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images, facebook.com/Cenzorka

У рамках конкурсної секції "Горизонти" показали фільм "Цензорка" – один з трьох українських фільмів, які представлені на Венеціанському МКФ в цьому році. Для режисера Петра Керекеша, який прибув на кінофестиваль з виконавцями головних ролей Іриною Кірізєвою і Мариною Климовою, це повнометражний дебют.

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Сюжет розповідає про молоду Лесю, яку засудили до 7-річного ув'язнення в одній з виправних установ Одеси після вбивства чоловіка-зрадника. Леся нещодавно народила первістка, а тепер їй доведеться жити усвіті, населеному лише жінками: співкамерницями, наглядачками, медсестрами, вдовами. Якби не колір форми, іноді було б складно сказати, хто є хто.

Офіційний постер до фільму "Цензорка" Петра Керекеша / Фото: facebook.com/ArthouseTraffic

Зйомки фільму проходили в справжній одеській колонії.

Дивіться епізод з фільму "Цензорка":

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Нагадаємо, що в програмі "Горизонти" також відбудеться світова прем'єра фільму "Носоріг" Олега Сенцова, а в основному конкурсі – драма "Відблиск" Валентина Васяновича.

Дивіться огляд найбільш очікуваних прем'єр року:

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