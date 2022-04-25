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Режисер Мішель Хазанавічус підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 18:06
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Дізнайтесь у нашому матеріалі, як тепер називається гучна новинка Канського кінофестивалю
Назва змінена за проханням українців
Назва змінена за проханням українців / Фото: скриншот, Українська Вікіпедія/FB

17 травня стартує 75-й Канський кінофестиваль. Його відкриє фільм Мішеля Хазанавічуса. Це французький ремейк японської комедії про зомбі "Зйомки без гальм" (2017).

Спочатку фільм називався "Z". Але після початку війни Росії проти України представники української кіноіндустрії звернулися до організаторів кінофестивалю з протестом щодо назви фільму відкриття. Адже тепер Z – символ російської агресії проти українців, який РФ використовує як свастику.

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Мішель Хазанавічус
Мішель Хазанавічус / Фото: Українська Вікіпедія/FB

У результаті режисер Мішель Хазанавічус вирішив змінити назву. Слова режисера наводить видання www.lefigaro.fr :

Через символічний заряд, пов'язаний з буквою Z з початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів, я вирішив змінити назву мого фільму. Ця назва була б смішною, якби ми завершили фільм кілька місяців тому, але воно більше не смішне, я не можу його винести.

В підсумку фільм "Z" ("Comme Z") отримав назву "Сut" ("Ріж").

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Мій фільм створений для того, щоб дарувати радість, і я в жодному разі не хотів би, щоб він прямо чи опосередковано асоціювався з цією війною. Тому я дуже радий змінити його і в цій мірі продемонструвати свою підтримку Україні. Хотів би скористатися також можливістю, щоб подякувати всім командам з виробництва, дистрибуції, просування та виставкам, які зробили таке рішення можливим.

Не пропустіть трейлер фільму "Сut"!

Також сьогодні обговорюють: Андрій Федінчик затроллив пропагандистів РФ – українці називають ролик пророчим.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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