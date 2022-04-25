Режисер Мішель Хазанавічус підтримав Україну, відмовившись від назви "Z" ("Comme Z") для свого фільму

Дізнайтесь у нашому матеріалі, як тепер називається гучна новинка Канського кінофестивалю

Назва змінена за проханням українців / Фото: скриншот, Українська Вікіпедія/FB

17 травня стартує 75-й Канський кінофестиваль. Його відкриє фільм Мішеля Хазанавічуса. Це французький ремейк японської комедії про зомбі "Зйомки без гальм" (2017).

Спочатку фільм називався "Z". Але після початку війни Росії проти України представники української кіноіндустрії звернулися до організаторів кінофестивалю з протестом щодо назви фільму відкриття. Адже тепер Z – символ російської агресії проти українців, який РФ використовує як свастику.

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Мішель Хазанавічус / Фото: Українська Вікіпедія/FB

У результаті режисер Мішель Хазанавічус вирішив змінити назву. Слова режисера наводить видання www.lefigaro.fr :

Через символічний заряд, пов'язаний з буквою Z з початку війни в Україні та на прохання українських кінематографістів, я вирішив змінити назву мого фільму. Ця назва була б смішною, якби ми завершили фільм кілька місяців тому, але воно більше не смішне, я не можу його винести.

В підсумку фільм "Z" ("Comme Z") отримав назву "Сut" ("Ріж").

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Мій фільм створений для того, щоб дарувати радість, і я в жодному разі не хотів би, щоб він прямо чи опосередковано асоціювався з цією війною. Тому я дуже радий змінити його і в цій мірі продемонструвати свою підтримку Україні. Хотів би скористатися також можливістю, щоб подякувати всім командам з виробництва, дистрибуції, просування та виставкам, які зробили таке рішення можливим.

Не пропустіть трейлер фільму "Сut"!

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