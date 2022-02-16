Хто може поїхати на Євробачення від України замість Alina Pash: варіанти розвитку подій

Після скандального Нацвідбору та розгляду з Аліною Паш участь України у Євробаченні-2022 під питанням. На даний момент існує кілька сценаріїв розвитку подій

Переможниця національного відбору Аліна Паш заявила, що відмовляється від участі у Євробаченні від України . Причиною стали підроблені документи, які команда співачки надала оргкомітету конкурсу.

Тепер перед представниками конкурсу стоїть питання – хто ж займе місце Паш та зможе поїхати на вокальне змагання в Італії?

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Сценарій №1 – поїде Kalush Orchestra

Оскільки гурт Kalush Orchestra посів друге місце у загальному рейтингу на Нацвідборі, саме вони можуть поїхати на конкурс у Турін.

Можливо, що Україну представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет ухвалить таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфікують, відповідно, і переможцем стає інше, – заявив голова правління НОТУ Микола Чернотицький.

Нагадаємо, що колектив отримав найвищий від глядачів під час прямого ефіру Нацвідбору, а ось судді поставили Kalush 6 балів.

Kalush Orchestra можуть посісти місце Alina Pash / Фото: kalush.official

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Сценарій №2 – поїде хтось із фіналістів

Не виключено, що після скандалу з фальсифікацією голосів, у якій Суспільне звинуватили учасники гурту Kalush, колектив теж не поїде на Євробачення.

Таким чином, можливість представляти Україну на європейському вокальному конкурсі випаде комусь з інших фіналістів конкурсу.

У разі припинення "Суспільним" участі у Відборі учасника, який визначено/оголошено переможцем Відбору, "Суспільне" має право прийняти рішення про визначення представника від України на Конкурсі з інших фіналістів, – каже пункт 3.4 правил проведення Нацвідбору.

Таким чином, замість Kalush та Аліни Паш поїхати в Турін можуть й інші фіналісти. Проте хтось із них погодиться на участь, поки що невідомо. Наприклад, Wellboy заявив, що вирішив залишити Нацвідбір та все, що пов'язано з вокальним конкурсом позаду і надалі будувати свою кар'єру.

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Представити Україну в Турині зможе один із фіналістів Нацвідбору / Фото: Суспільне

Сценарій №3 – Україна відмовиться від участі у Євробаченні

На жаль, Україна вже мала сумний досвід у 2019 році, коли ніхто з української делегації не представляв країну на європейській сцені.

Тоді скандальна відмова MARUV від участі викликав великий резонанс. Зайняти місце виконавиці відмовилися решта фіналістів і Україна залишилася без представників на Євробаченні.

Багато хто побоюється, що такий сценарій може повторитися і цього року і українські вокалісти втратять ще один шанс на отримання заповітної статуетки.

Україна може не поїхати на Євробачення-2022 / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Національний відбір 2021 року можна назвати найскандальнішим в історії відборів в Україні. Раніше ми зібрали всі гучні курйози вокального конкурсу в одну добірку .