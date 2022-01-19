Гаспар Ульєль помер внаслідок нещасного випадку – ЗМІ

Західна преса повідомила невтішні новини: помер Гаспар Ульєль

У віці 37 років помер Гаспар Ульєль. / Фото: Getty Images

У це неможливо повірити, але правда невблаганна: у віці 37 років помер Гаспар Ульєль, знаменитий французький актор.

Таку інформацію публікує видання Le Monde. Причиною смерті Гаспара Ульєля стали травми, отримані під час катання на гірськолижному курорті, що знаходиться на південному сході Франції. Актор впав і знепритомнів, поки що причина нещасного випадку невідома, однак кажуть, що Гаспар зіштовхнувся з іншим лижником.

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Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ писали про те, що коли рятувальники прибули на місце події, актор був непритомний. Потім його доставили гелікоптером до університетського лікарняного центру міста Гренобль. Але, на жаль, медикам не вдалося йому допомогти.

Гаспар Ульєль помер через отримані травми / Фото: скриншот

Ви могли бачити Гаспара Ульєля у таких фільмах: "Сен-Лоран. Стиль – це я", "Ганнібал: Сходження", "Довгі заручини", "Це лише кінець світу" та інших. У 2005-му та 2017 роках він став лауреатом національної кінопремії Франції Сезар.

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