Один із найкрасивіших французів – Гаспар Ульєль – екстрено госпіталізований

Зірка "Ганнібала" Гаспар Ульєль упав під час катання на лижах

Гаспар Ульєль серйозно постраждав під час відпочинку на гірськолижному курорті Ла Роз'єр / Фото: vogue.ua

Як повідомляє телеканал BFMTV , знаменитий французький актор Гаспар Ульєль потрапив до лікарні після падіння на лижах. Зірку "Ганнібала" терміново госпіталізовано за допомогою вертольота. Уточнюється, що Ульєль отримав травму голови. Коли його виявили рятувальники, він був непритомний, його терміново доставили до медичного закладу. Це університетський лікарняний центр Гренобля.

Нещасний випадок стався на гірськолижному курорті Ла-Роз'єр у вівторок, 18 січня.

Реклама

Гаспар Ульєль отримав важку травму під час катання на лижах / Фото: vogue.ua

Причини інциденту поки що невідомі, але France Bleu пишуть, що Гаспар Ульєль зіткнувся з іншим лижником, через що отримав черепно-мозкову травму. Зараз триває розслідування ситуації. Подробиці стану знаменитості не розкриваються.

Хто такий Гаспар Ульєль?

Гаспар Ульєль – 37-річний знаменитий французький актор, модель, один із найкрасивіших французів. Світову славу він отримав після участі в детективній драмі Жан-П'єра Жені "Довгі заручини". Також зростання популярності було помітне після ролі молодого Ганнібала Лектера в картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження".

Реклама

Серед інших помітних робіт: "Сен-Лоран. Стиль – це я", "Це всього лише кінець світу", "Париж, я люблю тебе". Зараз Гаспар Ульєль грає в супергеройському серіалі студії Marvel "Місячний лицар" з Оскаром Айзеком, вихід якого заплановано у 2022 році.

Гаспар Ульєль також активно знімається у рекламі, любить малювати.

Він має сина.

Реклама

Зараз Гаспар Гаспар Ульєль знаходиться у лікарні / Фото: vogue.ua

Ми продовжуємо стежити за оновленнями стану зірки та бажаємо якнайшвидшого одужання артисту.

Також нагадаємо, сьогодні з'явилися непрості новини про смерті Андре Леона Теллі.