Співаємо живцем, емоції даємо справжні: Gena Viter дав поради учасникам шоу "Співають всі"

21 серпня на каналі "Україна" відбудеться довгоочікувана прем'єра вокального шоу. Його особливістю стало те, що судити голосистих учасників будуть відразу 100 зірок. Одним з них став співак Gena Viter

Gena Viter дав поради учасникам шоу «Співають всі» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співак поділився своєю історією, як колись сам брав участь у вокальному шоу, з якого зі скандалом пішов і що важливо зробити кожному учаснику, щоб виграти.

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Про формат шоу "Співають всі"

Це реально унікальне, музичне шоу. В одній будівлі знаходиться понад 100 відомих людей в цій країні, які мають свої смаки, свої погляди, свої емоції, і приходять люди з народу, які мають безперечний талант, і вони намагаються піднятися, для того що б вийти в фінал.

Це найчесніше шоу. Тут взагалі неможливо купити результат, тому що ти нікого не змусиш піднятися, якщо людині це не подобається.

Якщо людині подобається, вона починає підніматися, починається повне божевілля у вигляді танців, обговорень. І це дуже круто!

Про участь в конкурсах і поради його учасникам

Я брав участь в шоу в далекому минулому. Все тоді закінчилося скандалом, бо я не захотів платити 10 тисяч доларів, для того, що б потрапити в фінал у Києві. У мене таких грошей не було, тому довелося визнати поразку.

Поради учасникам:

Перше, що потрібно зробити – перемогти страх. Це дуже складно. Коли ти виходиш на сцену, то думаєш, що зараз вирішується твоя доля, життя. І ось цей страх потрібно побороти, тому що нічого не вирішується в твоєму житті. Вирішується будеш ти артистом або не будеш. Наскільки ти зможеш зібратися і безпроблемно вийти перед великою аудиторією.

Потрібно показати, на що ти здатний. Можливо не зовсім чисто заспівати, але показати емоції, що б пішли мурашки по шкірі. І тоді ця аудиторія залишиться з тобою надовго.

Я завжди кажу, що хороших вокалістів мало. Дуже багато хороших артистів. Якщо хочеш слухати хороший вокал, то йдіть в оперу, а на естрадну сцену, на рок-сцену повинні виходити зірки, повинні виходити артисти, особистості. Якщо вирішуються всі ці фактори, тоді народжуються нові зірки.

Gena Viter дав поради учасникам шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про конкуренцію серед членів журі

Іноді це схоже на "курник", але це дуже круто! Це шоу-бізнес, тому що кожен хоче висловити свою думку. І тут найголовніше докрічатся, що б дали мікрофон.

Ось хто не боїться ці емоції проявляти, то це круто! Також дуже складно переговорити дівчаток. Дзвінкі голоси і вони дуже голосно розмовляють.

Про виступи наживо і під фонограму

На нашій сцені учасники співатимуть виключно живцем, адже за фонограмою можна заховати велику кількість речей: змінити голос, додати божевільних беків, почистити ноти, а ми хочемо, щоб було чесно.

Якщо ти талант з народу, тобі є, що показати, і ти не боїшся це робити, адже потрібно мати сміливість вийти на сцену, коли перед тобою 100 людей, а це 200 очей! А ще потрібно потрапити в ноти, в образ, донести емоцію!

Співаємо живцем, емоції даємо справжні і той, хто зможе це зробити, буде народним переможцем!

Наталя Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.