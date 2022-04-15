Герцоги Сасекські прилетіли на "Ігри непереможених" до Нідерландів: фото яскравого виходу пари

Знаменита пара прилетіла в Нідерланди / Фото: Getty Images
Буквально сьогодні у Мережі обговорювали той факт, що принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з Єлизаветою II та принцом Чарльзом , і ось тепер з'явилися перші фото їхнього першого після тривалої паузи появи на публіці. Востаннє вони були із робочим візитом у Нью-Йорка у вересні 2021 року.
Нагадаємо, герцоги Сасекські прилетіли до Нідерландів на "Ігри нескорених". Їхній королівський тур триватиме з 16 по 22 квітня. Їм, до речі, монархи країни відмовили в офіційному прийомі. Але Меган і Гаррі точно знайдуть, чим зайнятися в Нідерландах.
Фанати явно скучили, адже в Мережі активно обговорюють стильний образ герцогині. Для першого виходу Меган Маркл вибрала білий костюм Valentino незвичайного крою в оверсайз-стилі.
Цікаво, що Меган обрала ті ж самі білі туфлі Aquazurra, в яких була на своєму весіллі.
Як завжди, не обійшлося без прикрас. Меган одягла годинник Cartier, що раніше належав принцесі Діані. А також слейви.
Слідкуйте за оновленнями – ми ділитимемося новинами про наступні виходи знаменитої пари.
Також зараз обговорює звернення П'єра Рішара до Путіна.
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